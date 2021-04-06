Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu'nda görev yapan evli ve 2 çocuk babası Caner Erdoğan, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Erdoğan, evinde karantina altına alındı.

Geçen süreçte durumu kötüleşen Erdoğan, 19 Mart'ta hastanede tedavi altına alındı.

Bir süredir tedavisinin önce yoğun bakımda devam edilen Caner Erdoğan daha sonra ise entübe olarak tedavisine devam edildi. Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Erdoğan'ın herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığı öğrenildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Valiliğin sosyal medya hesabından, "Nevşehir Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Caner Erdoğan'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" mesajını paylaştı.

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