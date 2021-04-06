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    • 06.04.2021 18:29
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    40 yaşındaki Türkçe öğretmeni e yakalanıp öldü

    'de Türkçe öğretmeni (40) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erdoğan’ın herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığı öğrenildi.

    AJANSLAR
    Türkçe öğretmeni koronavirüse yakalanıp öldü

    'nda görev yapan evli ve 2 çocuk babası , yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesine başvurdu. testi pozitif çıkan Erdoğan, evinde karantina altına alındı.

    Geçen süreçte durumu kötüleşen Erdoğan, 19 Mart'ta hastanede tedavi altına alındı.

    Bir süredir tedavisinin önce yoğun bakımda devam edilen Caner Erdoğan daha sonra ise entübe olarak tedavisine devam edildi. Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Erdoğan'ın herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığı öğrenildi.

    Nevşehir Valisi de Valiliğin sosyal medya hesabından, "Nevşehir Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Caner Erdoğan'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" mesajını paylaştı.

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    Haberler Yaşam 40 yaşındaki Türkçe öğretmeni koronavirüse yakalanıp öldü