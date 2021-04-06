Lazer epilasyon için güzellik merkezine gitti! Vücudunda 1. derece yanıklar oluştu

Bilir'i güzellik merkezine davet eden görevliler, doktora gitmeden önce firmadaki dermatologa görünmesini istedi. Dermatolog tarafından sürmesi için pomat verilip, "Birkaç güne kadar geçer" denilerek gönderilen Bilir, 3 günün sonunda ağrılara dayanamayarak Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne gitti.