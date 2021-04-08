Kepçe kulak ameliyatının detaylarını Doç. Dr. Erdem Güven anlattı.

KULAKLARIN KEPÇE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Doç. Dr. Erdem Güven: Kepçe kulak durumunu kulak sayvanının vücutla olan açısı belirler. Kulak dışarıya doğru çıkıntılı olduğu zaman açı genişler. Genellikle arkadan baktığımız zaman 15 derece açıya kadar normal kabul ediyoruz. Kepçe kulak sorununda kulağın vücuda açısı 15 dereceden fazla oluyor. Tabii ki bu durum kişiden kişiye göre değişiyor. Bu kişilerdeki ikinci problem de kulağın üst yarısında kulak sayvanının dümdüz olması. Burada bir kıvrım olması gerekirken, sanki oraya ütü yapılmış gibi dümdüz bir görüntü oluyor. Bu şekilde de kepçe kulak ortaya çıkabiliyor. Yani kepçe kulağın değişik formları olabiliyor. Tüm kulak çıkıntılı olabilir, üst kısmı ya da alt kısmı çıkıntılı olabilir ve kulakların uçları dışarıya doğru eğimli olabilir. Bu durumlarda da kepçe kulaktan bahsedebiliriz.

Kepçe kulağın özellikle okul çağındaki çocukların kabusu haline gelebildiğini biliyoruz. Bu sorunun çocuklarda ne gibi problemlere yol açtığını bir de sizden dinleyelim...

Doç. Dr. Erdem Güven: Okulda arkadaşları dalga geçebiliyor. Bu durum da çocukların okuldan soğumasına, derslerde başarısız olmasına ve içine kapanmasına yol açabiliyor. Erişkin yaşlarda da kulağın asimetrik görünmesi kişilerin bunu takıntı haline getirmesine neden olabiliyor. Erkeklerde tıraş olmama, saçları uzatma; kadınlarda saçlarla kulakları gizleme gibi davranışlar görülebiliyor. Kepçe kulak aslında basit gibi görünmesine rağmen sosyal ve psikolojik problemlere yol açabilen ve düzeltilmesi gereken bir sorun. Kepçe kulak ameliyatı, kişilerin normal hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olan bir operasyon.

KULAK GELİŞİMİNİN YÜZDE 90'I 6 YAŞINDA TAMAMLANIYOR

Peki kepçe kulak ameliyatlarının hangi yaşta yapılmasını öneriyorsunuz?

Doç. Dr. Erdem Güven: Kulak gelişiminin yüzde 90'ı 6 yaşında tamamlanıyor. Biz de 6 yaşında, çocuk okula başlamadan evvel kepçe kulak ameliyatının yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Tek kulak kepçe ise nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz?

Doç. Dr. Erdem Güven: Eğer diğer kulak tamamen normalse, tek kulağa ameliyat yapıyoruz. Kulaklar arasında asimetriler de olabilir. Bu durumda iki kulağa birden müdahale edip, ikisini de aynı düzeye getiriyoruz.

Kepçe kulak görüntüsü, ameliyattan sonra tekrar oluşur mu?

Doç. Dr. Erdem Güven: Bunu kişisel faktörler belirliyor. Örneğin ergenlik dönemine ulaşmış, kulak kıkırdakları çok sert olan kişilerde, ameliyat sırasında bu kıkırdakları geriye doğru katlıyoruz. Ancak kulak kıkırdağı, daha sonra eski haline dönmeye çalışıyor. O nedenle kulağın dışarıya doğru direnç gösteren kıkırdaklarını dışarıdan zımpara gibi bir sistemle zayıflatıyoruz. Ameliyat düzgün bir şekilde yapıldığı zaman kulağın açılması mümkün olmaz.

KESİ YAPMADAN, İP TEKNİĞİYLE KEPÇE KULAĞI DÜZELTMEK MÜMKÜN

Kepçe kulak ameliyatının aşamalarını da anlatır mısınız?

Doç. Dr. Erdem Güven: Kulağın arkasında bulunan 'sulkus' dediğimiz oluktan tek bir kesi ile bölgeye giriş sağlıyoruz. Buradaki kıkırdakların üzerinden deriyi bir miktar ayırıyoruz. Sadece kıvıracağımız bölgede çalışma yapıyoruz. Geriye doğru katlama dikişleri koyarak, kulağın kıvrımlarını oluşturacak şekilde içe doğru katlanmasını sağlıyoruz. Bu dikişler kulağın üst seviyesinden alt seviyesine kadar olabiliyor. Mevcut olan çıkıklığın yerine göre dikişlerin adedi değişebiliyor. Eğer kulak kıkırdağı çok kalınsa, geriye doğru katlanmaya direnç gösteriyorsa kalıcı dikişleri tercih ediyoruz. Dikişlerin düğümlerini içeriye doğru gömüyoruz ve deriyi iki kat halinde kruvaze şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde dikişlerin dışarıdan ellenmesini engelleyebiliyoruz. Eğer hasta küçük yaştaysa ve kulak kıkırdağı yumuşaksa o zaman kendiliğinden eriyen dikişler kullanıyoruz. Kulak o formu aldıktan sonra 8 ay-1 yıl içerisinde dikişler yok oluyor. Ameliyattan sonra kulaktaki iz arkada kalıyor ve görünmez oluyor.

Kulak arkasında kesi yapmadan, ip tekniğiyle düzeltme yapmak mümkün mü?

Doç. Dr. Erdem Güven: Kepçe kulak durumu hafif formda olanlarda iple germe tekniklerini kullanabiliyoruz. Kulağın arkasından belli noktalardan soktuğumuz ipi geriye doğru çekerek kepçe kulak düzeltmesi yapabiliyoruz. Ama bu teknik çok özel hastalarda etkili olabiliyor. Kulak kıkırdağının çok kalın ve sert olmaması gerekiyor. Kulak gelişimi tamamlanmış ileri yaştaki hastalarda bu işlem kalıcı bir sonuç vermiyor.

LOKAL ANESTEZİ ALTINDA YAPILABİLİR

Kepçe kulak ameliyatı lokal anesteziyle yapılabilir mi?

Doç. Dr. Erdem Güven: Hasta erişkin yaştaysa lokal anestezi altında yapılabilir. Aslında çocuk yaşlarda da yapılabilir ama bu biraz da çocuğun hareketliliğine ve buna dayanabilme özelliğine bağlı. Lokal anesteziyle kulağı uyuşturup, hastayı hafif bir sedasyonla uyutma haline getirip bu şekilde rahatlıkla ameliyatı yapabiliyoruz. Bu tip hastalarımız aynı gün hastaneden çıkabiliyorlar. Ancak bazı hastalar ameliyathane ortamından tedirgin olabiliyorlar. Bu durumda genel anestezi uygulanıyor. Çok küçük çocuklarda, özellikle 6 yaş civarında olanlarda da genel anesteziyi tercih ediyoruz. Ama çok derin değil, yüzeysel bir anestezi veriliyor. Hastamız aynı gün taburcu olabiliyor.

Çalışanlar, ameliyattan ne kadar süre sonra işe dönebilir?

Doç. Dr. Erdem Güven: Eğer çok yoğun bir iş programı varsa ve çalışmaya ara verilemiyorsa 2 günlük istirahat yeterli oluyor. Pansuman dönemi dolduktan sonra, mesela cuma ameliyat olup pazartesi günü tüm pansumanlar çıkarıldıktan sonra sadece saç bandıyla işe gidilebilir. Üzerine bir kasket veya bere de takılabilir. Ancak iş programı uygun kişiler 3-4 günlük gece gündüz bantlama sürecinden sonra rahatlıkla işlerine dönebilirler. Çocuklarda bu konuda bir problem yaşanmıyor. Çok hızlı bir iyileşme süreçleri oluyor. Erişkinler de çok ağrılı, acılı bir süreç geçirmiyor. Ameliyattan sonra gayet rahat ve iyi bir şekilde iyileşme sağlanabiliyor.