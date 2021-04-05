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    • 05.04.2021 13:22
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    • 05.04.2021 14:13
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    'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki ön raporu ortaya çıktı! İşte

    Son dakika haberi... 'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan (28)'nun, Adli Tıp Kurumu'ndaki ön raporunda beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi 'dan İstanbul'a gelerek başladığı Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan , geçen cuma günü 'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

    ADLİ TIP BEYİN KANAMASI
    Şüpheli ölümü üzerine, Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken, ön raporuna göre ölüm sebebinin beyin kanaması olduğu kaydedildi.



    Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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    Haberler Yaşam Şükriye Bulgurcu'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi raporu ortaya çıktı! İşte ölüm nedeni