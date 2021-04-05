İstanbul Küçükçekmece'de, sinema ve televizyon mezunu Şükriye Bulgurcu'nun ölümle ilgili bir paylaşımı ortaya çıktı. Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen Bulgurcu, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Sonra da Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Okulda başarılı bir öğrenci olan ve tiyatroyu da çok seven genç kız, Küçükçekmece'deki evinde ölü bulundu.
Genç kızın, kalp krizi veya gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi. Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'daki Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Bulgurcu, burada kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı.
Anne Nadire Bulgurcu, kızının cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.
Genç kızın, kalp krizi veya gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi. Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'daki Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Bulgurcu, burada kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı.
Anne Nadire Bulgurcu, kızının cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.