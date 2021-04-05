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    'dan yürekleri dağlayan paylaşım: Ölmek uyumak sadece

    Oyuncu olma hayaliyle ’a gelen 'nun iki yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı: Ölmek uyumak sadece

    Ölmek uyumak sadece
    İstanbul 'de, sinema ve televizyon mezunu 'nun ölümle ilgili bir paylaşımı ortaya çıktı. Oyuncu olma hayaliyle 'a gelen Bulgurcu, Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Sonra da 'nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Okulda başarılı bir öğrenci olan ve tiyatroyu da çok seven genç kız, Küçükçekmece'deki evinde ölü bulundu.



    Genç kızın, kalp krizi veya gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi. Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi 'daki Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Bulgurcu, burada kılınan cenaze namazının ardından 'nda son yolcuğuna uğurlandı.



    Anne Nadire Bulgurcu, kızının cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.

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    Haberler Yaşam Şükriye Bulgurcu'dan yürekleri dağlayan paylaşım: Ölmek uyumak sadece