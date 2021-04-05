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    • Yaşam
    • 05.04.2021 13:45
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    • 05.04.2021 13:45
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    Genç kızların kavgası kamerada! Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu

    ’da bir genç kızın saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesi ve tekmelenmesi pes dedirtti. Genç kızların kavgasındaki dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

    AJANSLAR
    Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu

    Adıyaman'da bir genç kızın saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesi ve tekmelenmesi pes dedirtti.

    Genç kızların kavgasındaki dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.


    Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Genç kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

    DİĞER KIZLAR KALDIRMAK YERİNE TEKMELEMEYE BAŞLADI
    Kavga eden kızlardan biri kavga ettiği diğer kızı saçlarından tutarak yere fırlattı. Diğer kızlar ise arkadaşlarının saçlarından tutarak yere fırlattığı kızı kaldırmak yerine tekmelemeye başladı.

        Dakikalarca süren o dehşet kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.


        Feci şekilde dövülen genç kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

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