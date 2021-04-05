Genç kızların kavgası kamerada! Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu

DİĞER KIZLAR KALDIRMAK YERİNE TEKMELEMEYE BAŞLADI

Kavga eden kızlardan biri kavga ettiği diğer kızı saçlarından tutarak yere fırlattı. Diğer kızlar ise arkadaşlarının saçlarından tutarak yere fırlattığı kızı kaldırmak yerine tekmelemeye başladı.