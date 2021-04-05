Hatay'dan İstanbul'a okumak ve oyunculuk eğitimi almak için gelen 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. İstanbul'a oyucu olma hayali ile 2013'te geldiği öğrenilen Şükriye Bulgurcu, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.
Aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tek hayali oyuncu olmak olan Bulgurcu, önceki akşam saatlerinde Küçükçekmece'deki evine geldi.
KAPI ARKADAN KİLİTLİ
İddiaya göre, Bulgurcu ölmeden önceki akşam yemek söyledi ve gelen yemeği yedikten sonra fenalaştı. Durumu kötü olunca teyzesini arayan Bulgurcu'nun ölümüne gıda zehirlenmesinin sebep olduğu ileri sürüldü.
Sabah saatlerinde Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları yaşadığı adrese geldi. Kapının açılmaması üzerine arkadaşları kapıyı kırarak eve girdi. Genç kızı hareketsiz yatar halde bulan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bulgurcu'nun öldüğü belirlendi.