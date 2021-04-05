Hatay'dan İstanbul'a okumak ve oyunculuk eğitimi almak için gelen 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. İstanbul'a oyucu olma hayali ile 2013'te geldiği öğrenilen Şükriye Bulgurcu, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.



Aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tek hayali oyuncu olmak olan Bulgurcu, önceki akşam saatlerinde Küçükçekmece'deki evine geldi.