Hatay Antakya'dan İstanbul'a oyuncu olma hayali ile gelen Şükriye Bulgurcu (28), Kadir Has Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünden mezun oldu. Bulgurcu aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tek hayali oyuncu olmak olan Şükriye, önceki akşam Küçükçekmece'deki evine geldi.

İddiaya göre bir arkadaşını arayıp durumunun iyi olmadığını da söyledi. O dakikadan sonra kendisinden bir türlü haber alınamadı. Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları yaşadığı adrese geldi. Kapının açılmaması üzerine arkadaşları kapıyı kırarak eve girdi. Genç kızı hareketsiz yatar halde bulan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şükriye Bulgurcu'nun öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi. Evin kapısının da arkadan kilitli olduğu tespit edildi. Ancak yanı başında herhangi bir intihar bulgusuna da rastlanmadı.

SON İSTEĞİ MANTI OLDU!

Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan anne Nadire Bulgurcu, ölüm haberine inanamadı. "Benim kızım ölmedi, o gelip mantı yiyecek" diyen acılı anne akrabaları tarafından güçlükle sakinleştirildi.