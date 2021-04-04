Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.04.2021 14:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2021 14:41
    ABONE OL

    ’daki evinde ölü bulunan Şükriye, ’da toprağa verildi!

    'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan cu'nun (28) cenazesi, ’da toprağa verildi. Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan anne ve yakınları, defin sırasında güçlükle ayakta durabildi.

    Evinde ölü bulunan Şükriye'ye acı veda!

    Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2013 yılında memleketi 'dan 'a giderek, başladığı Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan cu, geçen cuma günü 'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

    Oyuncu olacaktı, 2 gün önce... Sır ölüm!

    Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'daki Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Bulgurcu, burada kılınan cenaze namazının ardından 'nda son yolcuğuna uğurlandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İstanbul’daki evinde ölü bulunan Şükriye, Hatay’da toprağa verildi!