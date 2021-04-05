



Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanede yaptıklarının bilincinde olduğuna dair rapor gelen şüpheli yeniden adliyeye getirildi.