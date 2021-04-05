SON DAKİKA: Sosyal medyada tepkilerin hedefinde! Skandal videodaki Alihan gözaltında

Twitter'da dün akşam saatlerinde gündemi sarsan bir olay yaşandı. İsminin Alihan Ş., olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, videolarında; Türk Bayrağı'nı yırttı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Özgecan Aslan'a hareketler yağdırdı. Ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
3 YAŞINDA ÇOCUĞA İSTİSMAR İTİRAFI
Alihan Ş., bir sosyal medya kullanıcısı ile yaptığı canlı yayında; köye tatile gittiği bir dönemde 3 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşmasının ardından #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya yükseldi.