Sosyal medyanın doğru kullanılması konusunda önemli açıklamalarda bulunan Influencer Çağrı Dayı, doğru ve bilinçli kullanıldığı takdirde sosyal medyanın aslında çok faydalı bir yer olacağını, hatta çoğu gencin veya işletmenin hayallerindeki yaşamı ve iş hayatını inşa edebileceklerini söyledi.

Influencer Çağrı Dayı "Eskiden televizyonların revaçta olduğu dönemlerde insanlar o an karşılarına ne sunulursa onu seyrediyordu. Bunun dışında farklı bir seçenekleri yoktu. Ancak şimdi herkes kendi kanalını oluşturup kendi seyircilerini belirliyor. Böylece insanlar da canları ne istiyorsa onu izliyor. Sosyal medya eğer doğru kullanılırsa zannedildiğinden daha faydalı ve insanlığı ileriye götüecek bir mecra" şeklinde konuştu.

Çağrı Dayı açıklamalarına "Bir influencer olarak söylemeliyim ki çoğu aile, çocuklarının sosyal medya kullanımından tedirginlik duyuyor. Hatta onların bu mecraya girmesinden korkuyor ve engel oluyorlar. Aileler, çocuklarının bu Alana bir yatkınlığı varsa çocuklarına biraz müsade etmeliler. Çoğu gençte çok büyük cevherler olmasına rağmen önleri kesiliyor'' dedi. Dayı "Mesela alışveriş aşkıyla tutuşan çoğu genç influencer olabilir. Evet gayet de evde oturup elinde telefonla sosyal medyada gezinen herkes bu işi yapabilir. Sadece işini doğru yapmalı ve sabretmeli azimli olmalı, sonrasında hayal ettikleri yaşama ulaşmaları çok zor olmayacaktır'' ifadelerini kullandı.

Çağrı Dayı ailelerden çıkacak cevherler dışında işletmelere yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Dayı ''İşletmeler kendi reklamlarını kendi sayfalarında kurduğu düzende, kendi müşterilerini ellerindeki telefondan paylaşımlar yaparak ve doğru adımlar atarak rahatlıkla buluyor, bunun bir nimet olduğunun bence farkında olmalıyız. Zaten fazlasıyla rekabetin olduğu bu zamanda dijital çağın kıymetini bilip doğru atılımlarda bulunarak, yapılan işte en tepeye gelmek bence sanıldığı kadar zor değil" dedi.

Influencer Çağrı Dayı son olarak ''Sosyal medyada sıfırdan bir işe başlamak herkesin gözünü korkutsada da aslında hayatımızı baştan sona değiştirebilecek bir dijital çağda yaşadığımızın, yokluğuyla çok şey kaybedeckken, nimetleri ile ihya olabileceğimiz imkanlara kavuşabileceğimizin bilincinde olarak bir adım atmamız gerektiğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.