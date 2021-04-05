Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulundu.
Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.
Erdoğan'ı ziyarette Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine kırmızı ve beyaz karanfiller veren küçük bir çocuğu sevdi.