Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün de MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 24. yılı sebebiyle mesaj yayımlamıştı.

Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer vermişti.