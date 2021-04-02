SON DAKİKA: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer'den flaş açıklamalar: 4 kişi peşimize düştü



Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm.



Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.



Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.