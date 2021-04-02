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    • 02.04.2021 09:26
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    SON DAKİKA: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer'den flaş açıklamalar: 4 kişi peşimize düştü

    Son dakika haberi! Yufkacı Muammer 'Esra Erol'da programıyla gündeme oturdu. 'İki eltiyle birlikte kaçarak Türkiye’nin gündemine oturan Yufkacı Muammer’i Takvim yakaladı. Yufkacı , 'dan 'ya geldikten sonra 4 kişinin birlikte peşlerine düştüğünü söyledi. Ay, "Bizi bulamayınca 4 kişi Fatsa'ya geri döndüler. Sonra televizyona çıktılar" dedi. İşte Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda yaşanan son gelişmeler.

    Yufkacı Muammer bombayı patladı! 4 kişi peşimizde

    Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı.

    Türkiye'nin konuştuğu Muammer Ay, Fatsa'da yufkacı dükkanında 9 ay önce çalışmaya başlayan Hamide Duman'la aralarında arkadaşlık başladığını söyledi.



    Bir süre sonra Hamide Duman'ın aynı isim ve soyadı taşıyan eltisinin de yufkacı dükkanında çalışmaya başladığını belirten Ay,

    "Hamide 9 ay önce yanımda çalışmaya başladı.Sonra eltisi de dükkana geldi. İki elti ile 7-8 ay birlikte çalıştık. Hamide ile aramızda duygusal yakınlaşma oldu, Fatsa'dan kaçmaya karar verdik.



    Bunun için tek gidebileceğimiz yer daha önce çalıştığım Antalya'ydı. Fatsa'dan Antalya'ya geleceğimiz zaman Hamide bana, 'Eltim Hamide'nin de gelmesi lazım. Burada kalırsa öldürürler' dedi. Ben de 'gelsin o zaman' dedim. 3 kişi birlikte Antalya'ya geldik" dedi.

    4 KİŞİ PEŞİMİZE DÜŞTÜ
    Yufkacı Muammer Ay, Fatsa'dan Antalya'ya geldikten sonra 4 kişinin birlikte peşlerine düştüğünü söyledi.
    Bu kişilerin Antalya'da 10 gün kendilerini aradığını ancak bulamadığını da belirten Ay, "Bizi bulamayınca 4 kişi Fatsa'ya geri döndüler. Sonra televizyona çıktılar" dedi.



        ELTİSİ HAMİDE İLE ARAMIZDA İLİŞKİ YOK
        Muammer Ay kendisinin sadece gözlüklü olan Hamide Duman ile aralarında ilişki olduğunu ve birbirlerini sevdiklerini söyledi. Diğer elti Hamide Duman ile aralarında hiçbir şey olmadığını belirten Ay, "Hakkımda çıkan haberlerin tamamı yalan. Küçük Hamide'nin çocuğu hasta imiş. Önceki gün gitmek istediğini söyledi. Ben de 'gidebilirsin 'dedim. Bizden ayrıldı. İstanbul'a gitti.

        Televizyon programına katılıp çocuğunun yanına gidecek" dedi. Muammer Ay , başlarına bir şey gelmemesi için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarını da kaydetti.

        HER ŞEY 11 MART'TA BAŞLADI
        ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.


        Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm.

        Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.


        Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.



        Esra Erol küçük elti Hamide'nin İstanbul'a döneceğini bir müjde olarak duyurdu. Küçük elti Hamide haftalar sonra "Onlarla bir ilgim olmadığı için çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim. Eltimin Muammer Ay ile ilişkisini bildiğim için korktum. Kaçmaya mecbur kaldım" sözlerine kullandı.



            Canlı yayında annesini görünce duygularını, "İzleyince hasta oldum." sözleri ile anlattı. Muammer Ay ve büyük elti Hamide'nin de yayınları izlediğini söyledi.


            Hamide ve annesi canlı yayında kavuştu. Hamide ve annesi Emine Hanım gözyaşlarına boğuldu. Emine Hanım 'Allah ayırmasın daha bizi. Çocuksuz durulmaz' sözleri ile duygularını paylaştı.



            Yaşanan gelişmelerin ardından büyük elti Hamide'nin annesi de yayına bağlanarak "Benim de kızımı bulun, benim kızımı da o adamın elinden kurtarın' dedi. Küçük elti ise 'Gelmez, onlar birbirini seviyor' ifadelerini kullandı.

            Küçük elti Hamide Duran'ın annesi Emine gözyaşlarına boğuldu. Sihir iddiası ortalığı karıştırdı. Ercan, Karısı Hamide'nin yufkacı Muammer'in dükkanından ayrıldıktan sonra ayılıp bayılmaya başladığını söyledi.



            MUAMMER ORTALIKTA DOLAŞIP YUVALARI YIKIYOR
            Telefona ismini vermek istemeyen bir kadın, hoca olarak gittiğimiz kişi Muammer Ay'dı deyince ortalık karıştı. "Sözde Hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" dedi.

            Mağdur koca ise şunları söyledi: "Muammer Ay'ın eşi Fatsa'da bir yufkacı açtı. Yengem ve eşim onların yanında işi girdi. Daha sonra yengem Muammer Ay'ın hareketlerinden rahatsız oldu ve işten çıktı. Ama karım bir süre daha çalışmaya devam etti. Ben her ne kadar "gitme, çık oradaki işten" dediysem de beni dinlemedi.



                Yengemin Muammer Ay'ın hangi hareketlerinden rahatsız olduğunu bilmiyorum. Ama çevremdekilerden duyduğum kadarıyla daha önce de bir sürü insanın yuvasını dağıtmış. Eşlerini kandırmış. Etraftan sordum soruşturdum. Öğrendiklerim bunlar..."




                Konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, "İki eltinin birden kaçtığı Yufkacı Muammer, paylaşımlarda 'Türk Kazanova' unvanına bile erişti." ifadelerini kullandı.


                İşte Aytuğ'un bugünkü yazısı;

                Ben sosyolog olsam, gündüz ekranında yayınlanan reality show programlarını yıl boyunca izleyip, Türkiye'deki ahlaki çöküşün boyutları üzerine çok ses getirecek bir tez hazırlardım. Gün geçmiyor ki, "Nasıl bu hale geldik?" dedirten bir olay karşımıza çıkmasın. Son olarak Atv'deki Esra Erol'da programında işlenen ve hafta boyu gündemi meşgul eden olay hepimizin dudağını uçuklattı.


                İki elti, kocalarını terk edip, evli olan Yufkacı Muammer'e kaçmıştı. Birinin annesi, Esra Erol'un programına çıkıp, kızının evine dönmesi için gözyaşları içinde çağrıda bulundu. Bu arada programa telefonla bağlanan bazı kadınlar, Muammer'in kendisini hoca olarak tanıttığını ve bu yolla birçok kadını kandırdığını iddia ettiler.

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                Haberler Yaşam SON DAKİKA: İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer'den flaş açıklamalar: 4 kişi peşimize düştü