"5 ÇOCUK AYNI FLÜTÜ KULLANIYOR VE AİLELERİ DE OLMAK ÜZERE 14 KİŞİ KORONAVİRÜS OLUYOR"

Samsun'da vaka sayılarının arttığını belirten Prof. Dr. Asuman Birinci, "Artışın etkenlerinden birisi de okulların açılması. Çocuklar yayılımda çok önemli bir faktör. Karadeniz Bölgesi'nde bir şehrimizde 5 çocuk, aynı flütü kullanıyor ve ardından da aileleri de olmak üzere toplam 14 kişi koronavirüs oluyor. Bir çocuk masumca 'ben flütü silmiştim' diyor ama birçok kişiye virüs bulaşıyor.