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    • 01.04.2021 09:23
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    En güzel eğlenceli komik ! mesajları resimli !

    1 Nisan tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şaka günü olarak biliniyor. Bu eğlenceli günde insanlar birbirlerine şakalara yapabiliyor. Sosyal medyada da mesajlar gönderilebiliyor. Haberimizden ve sözlerine ulaşabilirsiniz. İşte en güzel komik eğlenceli 1 Nisan mesajları!

    takvim.com.tr
    En güzel eğlenceli komik 1 Nisan mesajları! 1 Nisan sözleri mesajları resimli 1 Nisan şakaları!

    1 Nisan şaka gününde vatandaşlar birbirlerine sosyal medyada mesajlar gönderiyor. Bu eğlenceli günde birbirinden komik 1 Nisan mesajları araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden 1 Nisan mesajları ve sözlerini kullanabilirsiniz. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir.

    EN KOLAY 1 NİSAN ŞAKALARI!

    Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

    Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

    İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

    Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

    Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

    Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...

    Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

    Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

    Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

    Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

    Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

    Ofisin ortasına salıncak kurun!

        1 NİSAN MESAJLARI!

        Telefonunu ele geçirip, kendi numaranızın ismini yerine şirket adı yazarak artık iş teklifi yapabilirsiniz, ödül kazandın yazabilirsiniz.

        "Hey yakışıklı/güzelim müsaitsen 5 çayına geliyorum." yazıp 'Kimsin' diye sorarsa Azrail yazabilirsiniz.

        Yine numaranızı değiştirip. ''Şurada miras kaldı, şu tapu dairesine başvurunuz.'' yazabilirsiniz.

        Çalışıyorsa, kovuldun yazabilirsiniz.

        "Çok acil buluşmamız gerek, çok acil bir mesele var." diyerek çok alakasız bir yere gönderebilirsiniz.

        Kız kaçırdım ya da evden kaçtım. Size geliyorum, yardım et gibisinden bir şaka yapabilirsiniz..

        Arabası varsa arabanı çizmişler, biri vurmuş gibi bir şaka yapabilirsiniz.

        Polis diyerek karakola ifadeye çağrıldığını söyleyebilirsiniz.

        "Ben seni çok görüyorum, sana vuruldum. Telefonunu X'ten aldım. Seni seviyorum." gibisinden bir mesajla da eğlenebilirsiniz.

        Karakola düştüm, acil beni kurtar yazabilirsiniz.
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