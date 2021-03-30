Ünlü gurme Veda Milor, bu kez anket yapmadı… Sağlıklı beslenme konularında ilginç açıklamalarda bulunan Milor, "Fazla yemeyeceksin. Ben sabah kahve kruvasan gibi bir şey, öğlen meyve yiyorum ya da tek bir yumurta. Ondan sonra erken bir akşam yemeği o kadar" dedi.

ANKET YAPMAYI SEVİYORUM

Başına gelen en ilginç olayın ise Adana'da yaşandığına dikkat çekti: Yemeğimden saç çıktığı çok oldu, çivi bile çıktı. Adana'da bir yerde yerken inşaat çivisi çıktı. Mutfağa gittim, mutfakta inşaat yapılıyormuş, çivi yemeğe düşmüş. Ölebilirdim hakikaten o lokmayı alsaydım. Belki şu an yaşamıyordum. Hayat bazen böyle acı anılar yaşatabilir." Yaptığı anketlerin büyük ilgi görmesinden de son derece memnun olduğunu gizlemeyen Milor, şu ifadeleri kullandı:

ASLA TAVUK YEMİYORUM

Evet balık limonlu mu, menemen soğanlı mı veya sütlaç mı baklava mı sorularıma olan ilgi çok özel. Son anketimden söz edeyim. Kötü bir sütlaç bulmak zor, iyi bir baklava bulmak da zor. Daha çok daha hafif olduğu için Sütlaç derim. Ama en iyisi söz konusuysa, son tatlımsa yiyeceğim bunu biliyorsam ve en iyisini bulursam baklava derim. Asla ve asla tavuk yemiyorum."