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    • 30.03.2021 01:53
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    'da şüpheli ölüm! E-5'te kafasından yara almış halde bulundu...

    'da şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. E5 Karayolu üzeri durağı yakınında vatandaşlar, yerde yatan ve kafasından yara almış birisini gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelerine rağmen şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    İHA
    E-5'te şüpheli ölüm

    'da E5 Karayolu üzeri durağı yakınında şüpheli bir ölüm olayı meydana geldi.

    KAFASINDAN YARALI HALDE BULUNDU
    Olay, saat 23.00 sıralarında E5 Karayolu üzeri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E5 Karayolunda seyir halinde olan sürücüler yerde hareketsiz şekilde yatan ve kafasından yara almış birisini gördü.

    Yerde yaralı olarak yatan kişiyi gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

    KURTARILAMADI
    Kalp masajı yapılan yaralı vatandaş daha sonra ambulansa konuldu. Sağlık ekiplerinin ambulans içerisinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaralı vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    E5 Karayolu üzerinde gerçekleşen şüpheli ölüm sonrası hayatını kaybeden kişinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa üst geçitten düşme sonucu gerçekleştirdiğini araştırıyor.

    Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da şüpheli ölüm! E-5'te kafasından yara almış halde bulundu...