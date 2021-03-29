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    • 30.03.2021 01:35
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    'de ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

    'de kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. 4 kişinin öldüğü kazada 2 kişi de yaralandı.

    Balıkesir'de feci kaza!

    Balıkesir'de kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı feci bir kaza meydana geldi.

    Alınan ilk bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 E 3152 otomobile çarparak karşı şeride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı.

    Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    4 ÖLÜ
    Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı.

    Yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Devrilen kamyonun kasasında yüklü bazı koyunlar da telef oldu.

        Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

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        Haberler Yaşam Balıkesir'de ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı feci kaza! Ölü ve yaralılar var...