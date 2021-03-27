Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp Ege Kabalak ise olaydan 3 gün sonra kurtarıldı.
Aracından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ege Kabalak'ın (26) cep telefonu sinyalinin tespiti için bölgeye GSM operatörünce mobil baz istasyonu kuruldu.
Ayrancı ilçesinin yüksek rakımlı dağlık bölgesinde, sert iklim şartlarında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde Kabalak'ın cep telefonu sinyaline ulaşıldı.
Arkadaşlarıyla araçlarının kara saplandığı Karaman-Erdemli kara yolundan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edilen Kabalak ile ekipler, telefonda görüştü.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kabalak için helikopter talep edildi.
JANDARMA VE AFAD KURTARDI
Hava koşulları nedeniyle helikopterin inemediği yere kara yoluyla giden Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, gence ulaştı.