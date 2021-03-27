Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.03.2021 17:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2021 18:07
    ABONE OL

    Karaman'da karda mahsur kalıp 3 gün sonra kurtarılan nasıl hayatta kaldığını anlattı! Çimen yedim...

    Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp ise olaydan 3 gün sonra kurtarıldı. Kalabak olayın ardından nasıl hayatta kaldığını ve yaşadıklarını anlattı. Kabalak, "Çimen yedim, yerde bir leblebi ve kuru bir ekmek parçası buldum, onları yedim. Dereden su içtim." ifadelerini kullandı.

    Kayıp Ege nasıl hayatta kaldı

    Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp Ege Kabalak ise olaydan 3 gün sonra kurtarıldı.

    Aracından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ege Kabalak'ın (26) cep telefonu sinyalinin tespiti için bölgeye GSM operatörünce mobil baz istasyonu kuruldu.

    Ayrancı ilçesinin yüksek rakımlı dağlık bölgesinde, sert iklim şartlarında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde Kabalak'ın cep telefonu sinyaline ulaşıldı.

    Arkadaşlarıyla araçlarının kara saplandığı Karaman-Erdemli kara yolundan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edilen Kabalak ile ekipler, telefonda görüştü.

    Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kabalak için helikopter talep edildi.

    JANDARMA VE AFAD KURTARDI
    Hava koşulları nedeniyle helikopterin inemediği yere kara yoluyla giden Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, gence ulaştı.

        Ekiplerin eşlik ettiği Kabalak, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Entegre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

        NASIL HAYATTA KALDIĞINI ANLATTI
        Yaşadıklarını ve nasıl hayatta kaldığını anlatan Kabalak, "İlk olarak dağdan aşağıya doğru inmeye çalıştım. Yakın mesafe sanıyordum, kolay olmadı, hayatımın en büyük zorluğunu yaşadım. Şelale altlarında yattım, dağlardan tırmandım. Kendi adıma yaşayabileceğim en büyük, zorlu maceraları yaşadım. Fakat bu bana çok büyük bir umut ışığı verdi." ifadelerini kullandı.

        "ÇİMEN YEDİM DEREDEN SU İÇTİM"
        Kabalak, hayatta kalmak için yemek artıkları topladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "4 gündür açım, bir şey yiyemedim. Ekipler bana yemek ısmarlayacaklar, sağ olsunlar. İyi hissediyorum kendimi. Çimen yedim, yerde bir leblebi ve kuru bir ekmek parçası buldum, onları yedim. Dereden su içtim. Soğukla mücadele etmek ve kan akışımı düzenli tutmak için de her gün 7 saat durmadan yürüdüm. Hayatımda en değer verdiğim insanı, annemi düşündüm sadece. Umudumu kaybetmedim, hiçbir zaman ölümden korkmadım. Sadece sevdiklerim benim için birinci plandaydı."

        Telefonunda sinyal görünce ağlamaya başladığını anlatan Kabalak, şunları kaydetti:

        "Bir çeşme gördüm, üzerinde Toros Dağları'na seslenen bir alimin ifadeleri yer alıyordu. Dinlenmek için önünde oturdum, elime telefonu aldığımda telefonun çektiğini fark ettim. O sırada direkt ağlamaya başladım ve 'Ölmedim mi şimdi?' dedim. Arkadaşlarımı merak ettim. Aklımda sadece ailem ve arkadaşlarım vardı. Annem bana mesajlar atmış. Mesajlarda 'Ege inanıyorum, bugün döneceksin, geleceksin, kurtulursun' yazıyordu. Hiç şaşırmadım, bir tanecik annem çünkü. En güzel cümleleri kurmuş benim için. Jandarma ekiplerini karşımda görünce çok mutlu hissettim. Hayatımda daha mutlu olduğum günü hatırlamıyorum. Bir doğduğum gün bir de bugündür."

            NELER OLMUŞTU?
            Karaman'dan Mersin'e giden Furkan Keleş (23), Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26), 24 Mart'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazi aracıyla Karaman-Erdemli kara yolunda mahsur kalmıştı.

            Rabia Bingöl araçta kalırken, yardım istemek için ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak kaybolmuş, aramalar sonucunda Keleş bulunmuştu.

            Bölgede çalışan ekipler, gece hava şartlarının kötüleşmesi ve karanlık nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara vermişti. Çalışmalara çevre illerden AFAD ve jandarma ekipleri ile Çat köyü sakinleri de katılmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Yaşam Karaman'da karda mahsur kalıp 3 gün sonra kurtarılan Ege Kabalak nasıl hayatta kaldığını anlattı! Çimen yedim...