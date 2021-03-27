Telefonunda sinyal görünce ağlamaya başladığını anlatan Kabalak, şunları kaydetti:

"Bir çeşme gördüm, üzerinde Toros Dağları'na seslenen bir alimin ifadeleri yer alıyordu. Dinlenmek için önünde oturdum, elime telefonu aldığımda telefonun çektiğini fark ettim. O sırada direkt ağlamaya başladım ve 'Ölmedim mi şimdi?' dedim. Arkadaşlarımı merak ettim. Aklımda sadece ailem ve arkadaşlarım vardı. Annem bana mesajlar atmış. Mesajlarda 'Ege inanıyorum, bugün döneceksin, geleceksin, kurtulursun' yazıyordu. Hiç şaşırmadım, bir tanecik annem çünkü. En güzel cümleleri kurmuş benim için. Jandarma ekiplerini karşımda görünce çok mutlu hissettim. Hayatımda daha mutlu olduğum günü hatırlamıyorum. Bir doğduğum gün bir de bugündür."