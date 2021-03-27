Engelli kardeşlerin acısı! Evleri küle döndü

Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Eğerci İncirli Mahallesinde dün akşam saatlerinde engelli Fethiye Işık (44) ve Bayram Ali Işık'ın (52) yaşadığı evde yanan soba nedeniyle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin penceresinde yardım isteyen engelli Fethiye Işık, mahalle muhtarının müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın sonrası Bayram Ali Işık ve Fethiye Işık hafif şekilde yaralanırken, oturdukları ev ise tamamen yandı.
Olay anını anlatan kırsal Eğerci İncirli Mahalle Muhtarı Şakir Uysal, "Yanan evde iki bedensel engelli vatandaşımız oturuyor. Sobadan kaynaklı bir yangın çıkmış. Ben yangın haberini alır almaz hemen buraya koştum. Bir baktım alev alan evin camında Fethiye Işık duruyor. Camdan bağırarak yardım isteyen Fethiye Işık'ı son anda pencerenin çerçevesini kırarak çıkartabildim. Allaha şükür can kaybımız yok. Ama bu iki engelli vatandaşımızın yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi" dedi.
Yangından yaralı olarak kurtulan Ali Işık ve Fethiye Işık'ın kardeşleri Erdoğan Işık, "Başımıza böyle bir olay geldi. Allah'a şükür canlarında bir şey yok. Umarım tekrar milletimiz ve devletimiz sayesinde ayağa kalkarız" diye konuştu.