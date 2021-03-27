Engelli kardeşlerin acısı! Evleri küle döndü

Yangından yaralı olarak kurtulan Ali Işık ve Fethiye Işık'ın kardeşleri Erdoğan Işık, "Başımıza böyle bir olay geldi. Allah'a şükür canlarında bir şey yok. Umarım tekrar milletimiz ve devletimiz sayesinde ayağa kalkarız" diye konuştu.