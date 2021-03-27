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    • 27.03.2021 20:25
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    'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

    Son dakika haberi... 'nin ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Düzce'de feci kaza!

    'nin ilçesinde otobüs ile otomobilin karşıtığı feciz bir kaza meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan İstanbul'a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AAY 823 plakalı otomobil, Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.

    3 ÖLÜ 11 YARALI
    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

    Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Düzce Akçakoca'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...