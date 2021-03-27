OLAY

Karaman'dan Mersin'e giden Furkan Keleş (23), Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26), 24 Mart'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazi aracıyla Karaman-Erdemli kara yolunda mahsur kalmıştı. Rabia Bingöl araçta kalırken, yardım istemek için araçtan ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak kaybolmuş, aramalar sonucunda Keleş bulunmuştu.