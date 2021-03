Üsküp'teki Arnavut Tiyatrosu'nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.

LURAN AHMETİ KİMDİR?

Luran Ahmeti, 31 Temmuz 1974 tarihinde Yugoslavya, Üsküp'de doğmuştur. Arnavut asıllı Makedon oyuncu öğretmen, kız kardeşi de şairdir. Annesi Prizrenden olduğu için, çocukluk dönemlerinde bir süre Kosova'nın Türk kasabası Prizren'de yaşadı. Bu sırada Türkçe'yi çok iyi öğrendi. 1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda tahsil hayatına başladı ve 1989 yılında ortadan mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında bitirdi.

1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak mezun 1999 yılında oldu.

The Muppet Show isimli film ile adımını attı. Daha sonra sırasıyla; Stories About Love (2001), Bal-Can-Can (2004), Izstop (2007) filmlerinde çeşitli rollerde görev aldı.

Luran Ahmeti, Arnavutça, Makedonca, Sırpça, Türkçe, İngilizce konuşabilmektedir.

2007 - 2009 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı ve başrollerdeErdal Özyağcılar, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç'ın olduğu "Elveda Rumeli" adlı dizide Dimitri karakterini canlandırdı. Dizide diğer rollerde Ertan Saban, Gökhan Mete, Yücel Erten, Kerem Kupacı,Demet Akbağ, Orhan Kılıç, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu, Mesut Yar, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Ateş gibi oyuncular oynamıştır. Luran Ahmeti, bu dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile tanındı.

2014 yılında TRT1'de yayınlanan "Büyük Sürgün Kafkasya" adlı dizinin başrollerinde Melis Birkan, Tolga Sarıtaş, Elif Atakan, Nilüfer Açıkalın, Alpay Kemal Atalan, Tolga Sarıtaş ve Ertan Saban ile beraber oynadı.

12 Nisan 2015 – 24 Mayıs 2015 tarihleri arasında 7 bölüm oynadıktan sonra yayından kaldırılan "Mutlu Ol Yeter" adlı dizide Ali Atay, Aslı Enver, Ertan Saban, Öner Erkan, Ayten Uncuoğlu, Bülent Seyran ile beraber rol aldı.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2006 - Albanian Actors Festival "Apolonia ",– En İyi Erkek Oyuncu Ödülü.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

1996 - Dy pistoleta - Albanian Theatre – Skopje

1997 - Late Coming Bones - Albanian Theatre – Skopje

1998 - Furka - Dramski Theatre – Skopje

1998 - Gjethet E Arta - Albanian Theatre – Skopje

1999 - Tartuffe - Albanian Theatre – Skopje

2000 - Oleoria - Albanian Theatre – Skopje

2001 - King OedipusTiresija - Albanian Theatre – Skopje

2004 - Kafeneja Ne Udhkryq - Albanian Theatre – Skopje

2006 - The Pillowman - Albanian Theatre Skopje

2006 - Akvarium - Albanian Theatre Skopje

2007 - Noises Off - Turkish Theatre Skopje

2007 - Allegretto Albania - Albanian Theatre Skopje

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 - Mutlu Ol Yeter (dayı) (TV Dizisi)

2014 - The Judgement (Yussein) (Sinema Filmi)

2014 - Limonata (Fuat) (Sinema Filmi)

2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl (Hüsrev Paşa) (TV Dizisi)

2012 - Takip: İstanbul (Sinema Filmi)

2012 - Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)

2011 - Güzel Günler Göreceğiz (Sinema Filmi)

2011 - Tek Başımıza (TV Dizisi)

2011 - Reis (Cemal) (TV Dizisi)

2011 - Karakol - Herkes Adalet İster (Zeynel) (TV Dizisi)

2010 - Hayde Bre (Manko) (Sinema Filmi)

2009 - Hicran Yarası (TV Dizisi)

2009 - Balkan Düğünü (Leka) (TV Dizisi) 2009

2009 - Bahar Dalları (Cevdet) (TV Dizisi) 2009

2007 - 2009 - Elveda Rumeli (Dimitri) (TV Dizisi)

2007 - Izstop (Sinema Filmi)

2007 - 10 (Sinema Filmi)

2004 - Bal – Can – Can (Sinema Filmi)

2001 - Stories about Love (Sinema Filmi)

1998 - Puppet Show (Sinema Filmi)