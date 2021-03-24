Sanık Avukatı Vahit Bıçak, davanın cinayet davası olmadığı, bu nedenle suçtan zarar gören olmadıkları için, katılma taleplerinin reddedilmesini istedi. Müvekkilinin tanık olarak dinlendiği davada yaşı itibariyle kullandığı tabirin deyim niteliğinde olduğunu, bu nedenle ceza almaması gerektiğini talep etti. Savunmaların ardından tarafların taleplerini dinleyen mahkeme, müşteki avukatlarının sanığın bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil edilmesini, sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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