Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27), görevi başında öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi'nin (80), tanık olarak dinlendiği duruşmadaki sözleri nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına başlandı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak görevini icra eden Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde üniversitedeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanan Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi, suçlayıcı ifadeler kullanarak Ceren Damar Şenel'e yönelik, "Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması" sözlerini kullanmıştı. Dava sonrası Şenel'in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturmada "ölenin hatırasına hakaret" suçlamasıyla dava açılan Elçi'nin yargılanmasına Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.