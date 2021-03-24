Binlerce tepki gösterilen görüntülerle ilgili yaşadığı olay anını anlatan G.Ş., "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek, beni takip eder gibiydi. Sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım çünkü dün de aynı saatte oradan geçerken pantolonunu açmaya çalıştı ve bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" notuyla paylaştı.

POLİS TACİZCİNİN PEŞİNDE

Polis, tepki toplayan görüntüdeki tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.