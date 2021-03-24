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    • 24.03.2021 23:27
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    'da genç kız kendisini takip edip yapan tacizciyi görüntüledi! Polis harekete geçti...

    ’da genç kız kendisini taciz eden bir sapığı kameraya aldı. Staj yaptığı iş yerine gitmek üzere evden çıkan 18 yaşındaki genç kız kendisini takip ettikten sonra iki araç arasında yapan tacizciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin yayılmasının ardından polis tacizcinin yakalanması için harekete geçti.

    DHA
    Sokak ortasında taciz!

    Bursa'da genç kız kendisini taciz eden bir sapığı kameraya aldı.

    İŞE GİDE GENÇ KIZI TAKİP ETTİ
    Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki G.Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı.

    GENÇ KIZ KAMERAYI AÇTI
    Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı. Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen G.Ş., kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü.

    SOKAK ORTASINDA MASTÜRBASYON
    Bu sırada cep telefonu kamerasıyla kayda giren G.Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi, pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde mastürbasyon yaparken yakaladı.

        Bu durum karşısında şok olan G.Ş., bağırmaya başladı. Genç kızın yardım çağrılarını duyan tacizci ise koşarak uzaklaştı.

        BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI
        Gözde Ş., kendisini takip edip, sokakta mastürbasyon yaparken cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Binlerce tepki gösterilen görüntülerle ilgili yaşadığı olay anını anlatan G.Ş., "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek, beni takip eder gibiydi. Sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım çünkü dün de aynı saatte oradan geçerken pantolonunu açmaya çalıştı ve bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" notuyla paylaştı.

        POLİS TACİZCİNİN PEŞİNDE
        Polis, tepki toplayan görüntüdeki tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.
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