Bursa'da genç kız kendisini taciz eden bir sapığı kameraya aldı.
İŞE GİDE GENÇ KIZI TAKİP ETTİ
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki G.Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı.
GENÇ KIZ KAMERAYI AÇTI
Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı. Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen G.Ş., kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü.
SOKAK ORTASINDA MASTÜRBASYON
Bu sırada cep telefonu kamerasıyla kayda giren G.Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi, pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde mastürbasyon yaparken yakaladı.