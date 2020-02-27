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davasında avukat 'ın skandal sözleri büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme!

’da sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen hakkındaki davada katil zanlısının avukatının savunması büyük tepki çekmişti. Avukat ’ın, Ceren Damar’ın müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmesi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Konuyla alakalı açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vahit Bıçak’ın ’nden ilişkisinin bugün kesileceğini açıkladı.

  • Güncel
  • 27.02.2020 12:56
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 13:00
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Skandal sözleri büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme!

Araştırma Görevlisi Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.

Sanık avukatı 'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti.

Savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle de Vahit Bıçak'a yönelik kamuoyunda büyük tepki oluştu. Dava sonrası Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olduğu yayında '''ndeki öğretim üyesi Profesör Vahit Bıçak, Ceren Damar'ın sanığının avukatı. Bu konuda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme çerçevesinde, Polis Akademisi ile ilişiğinin kesilmesiyle ilgili onay benim önümde. Bugün itibariyle bu ilişki kesiliyor, bir süreci vardı onu bekledik. Onay bizim önümüzde ve kesilecek'' dedi.

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