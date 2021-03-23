Antalya'da tutuklu olan Behzat Doğan'a, eşi Rabia Doğan boşanma davası açtı. Bir süre önce Coronavirüs salgını nedeniyle izinli olarak dışarıya çıkan kızgın koca, eşinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Önceki akşam da ikisini takip etti. Yol ortasında motosiklette gördüğü eşine ve sevgilisi H.B'ye kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 mermi isabet eden genç kadın, hastanede hayatını kaybetti.
MİLYONLUK İMZA TUZAĞI
Antalya'da çiftçilik yapan Aydın Öztürk, 15 yıllık arkadaşı G.Y. ve M.T. tarafından kamu kurumunda iş bulma vaadiyle dolandırıldı. Öztürk, imzalatılan sahte form sonrası, evine gönderilen 158 bin dolar (1 milyon 250 bin TL) borca karşılık başlatılan icra takibiyle hayatının şokunu yaşadı.
KOCAYA İKİ BIÇAK DARBESİ
Aksaray'da, Leyla K. (23) 2 yıllık eşi Medine K.'yı kolundan ve göğsünden yaraladı. Genç adamın tedavisi devam ederken tutuklanan 1 çocuk annesi Leyla K., ilk ifadesinde, ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiklerini ve kocasını bu yüzden bıçakladığını söyledi.