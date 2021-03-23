Antalya'da tutuklu olan Behzat Doğan'a, eşi Rabia Doğan boşanma davası açtı. Bir süre önce Coronavirüs salgını nedeniyle izinli olarak dışarıya çıkan kızgın koca, eşinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Önceki akşam da ikisini takip etti. Yol ortasında motosiklette gördüğü eşine ve sevgilisi H.B'ye kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 mermi isabet eden genç kadın, hastanede hayatını kaybetti.