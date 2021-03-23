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    'da hapisten izinli çıktı eşine kurşun yağdırdı (Yaşam haberleri)

    'da tutuklu olan 'a, eşi boşanma davası açtı. Bir süre önce Coronavirüs salgını nedeniyle izinli olarak dışarıya çıkan kızgın koca, eşinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Önceki akşam da ikisini takip etti. Yol ortasında motosiklette gördüğü eşine ve sevgilisi H.B'ye kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 mermi isabet eden genç kadın, hastanede hayatını kaybetti.

    Cinayete izin aldı

    Antalya'da tutuklu olan Behzat Doğan'a, eşi Rabia Doğan boşanma davası açtı. Bir süre önce Coronavirüs salgını nedeniyle izinli olarak dışarıya çıkan kızgın koca, eşinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Önceki akşam da ikisini takip etti. Yol ortasında motosiklette gördüğü eşine ve sevgilisi H.B'ye kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 mermi isabet eden genç kadın, hastanede hayatını kaybetti.

    MİLYONLUK İMZA TUZAĞI
    Antalya'da çiftçilik yapan Aydın Öztürk, 15 yıllık arkadaşı G.Y. ve M.T. tarafından kamu kurumunda iş bulma vaadiyle dolandırıldı. Öztürk, imzalatılan sahte form sonrası, evine gönderilen 158 bin dolar (1 milyon 250 bin TL) borca karşılık başlatılan icra takibiyle hayatının şokunu yaşadı.

    KOCAYA İKİ BIÇAK DARBESİ
    Aksaray'da, Leyla K. (23) 2 yıllık eşi Medine K.'yı kolundan ve göğsünden yaraladı. Genç adamın tedavisi devam ederken tutuklanan 1 çocuk annesi Leyla K., ilk ifadesinde, ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiklerini ve kocasını bu yüzden bıçakladığını söyledi.

        'TAŞINIYORUZ' SOYGUNU
        İstanbul'da N.Ö. ve E.Z. adlı şüpheliler, 'Nakliye işimiz var. Taşınıyoruz' diyerek' nakliyecileri Y.A.'nın işyerine gönderdi. Nakliyeci, ateş ölçerleri buradan alıp Bağcılar'daki bir depoya nakletti. İhbar üzerine yakalanan nakliyeci, zanlıları ele verdi.

        YAŞLI ÇİFTE KORKUNÇ İNFAZ
        Adana Karaisalı'da Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çifti, evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı belirlendi.

        ALMAN VEKİLLER DEVLETİ SOYDU
        Almanya'da yoğun maske sıkıntısı yaşanan pandeminin ilk döneminde bazı vekillerin komisyon aldığının ortaya çıkmasının ardından skandal yeni bir boyut kazandı. 40'a yakın vekilin bu skandalı kapatmak için harekete geçtiği iddia edildi.

            MEGHAN YALAN SÖYLEDI
            İngilizler Harry ve Meghan Markle'ı yalanlamak için sıraya girdi. Önce Kraliyet ailesi üyeleri şimdi de Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, "Markle'ın, "Nikahı birkaç gün önce yaptığı iddialar gerçek dışı" dedi.

            ÖLÜME UÇTU
            İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, 6'ıncı kattan düşerek hayatını kaybetti. 1'i avukat 2 kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi. Gündoğan'ın, Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin "doğal kehribar" olduğunun tespit edilmesinde görev alan ekipte yer aldığı belirtildi.

            129 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 129 milyon 292 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 212 bin 126'şar lira, 4 bilenler bin 703'er lira, 3 bilenler 114'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

                BİR TALİHLİYE 248 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi 248 bin 791 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 445'er lira, 8 bilenler 288'er lira, 7 bilenler 54'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                ACELE ETMEYE GEREK YOK
                ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkez bankası dijital para birimi konusunda bir karar aşamasında olmadıklarını ve acele edilmesine gerek olmadığını belirterek, bu konuda Kongre'nin desteği olmadan ilerlemeyeceklerini ifade etti. Ancak ABD Hazine Bakanı, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Dijital paralara karşı önlemlerimizi alıyoruz" demişti.

                KAPLUMBAĞA 19 CAN ALDI
                Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da, yedikleri deniz kaplumbağasından zehirlenen 19 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, önceki gün hastaneye getirilen 34 kişiden 10'unun müdehalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada ise aynı deniz kaplumbağasının etinden yiyen 7-15 yaş arasındaki 9 çocuğun ise evinde öldüğü kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

                    ÖNCE LODOS SONRA DOLU
                    İstanbul, Bursa ve İzmit'te akşam saatlerine doğru sağanak ve lodos etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşarken, vatandaşlar ise çareyi otobüs duraklarına sığınmakta buldu. İstanbul'un 3 ilçesinde dolu yağarken, yağışa yolda yakalanan bazı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

                    KIRMIZI IŞIK ÖLDÜRDÜ!
                    Samsun'da aracıyla kavşakta kırmızı ışıkta geçerek çarptığı 2 yayadan birinin ölümüne, kendisi ile birlikte 3 kişinin yaralanmasına sebep dolan doktor Ahmet Enes B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

                    ÇAMAŞIR SUYU ÖLDÜRDÜ
                    Antalya Kepez'de tamirci Mesut Saygın (41), dün otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra evinde fenalaştı. Hastaneye başvuran Saygın, serum sonrası taburcu edildi. Saygın bir süre sonra evinde yeniden fenalaştı. Çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Saygın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Saygın'ın cenazesinin, Aydın'da toprağa verileceği öğrenildi. Saygın'ın, çamaşır suyunu fazla teneffüs etmesi nedeniyle zehirlendiği belirtildi.
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                    Haberler Yaşam Antalya'da Behzat Doğan hapisten izinli çıktı eşine kurşun yağdırdı (Yaşam haberleri)