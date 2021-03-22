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    • 23.03.2021 01:00
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    • 23.03.2021 01:00
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    - deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

    Son dakika haberi... Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da vurdu. Büyükşehir Belediyesine bağlı lerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa - deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi. İşte o seferler...

    Deniz ulaşımına fırtına engeli!

    'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

    ne bağlı lerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa () - (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

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    Haberler Yaşam Bursa - İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi