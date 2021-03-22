

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Sivrikaya'yı gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya ise sağlık ekibinin müdahalesine rağmen balkonda hayatını kaybetti. Polis ekipleri apartmanda detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası Meral Sivrikaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Meral Sivrikaya'nın yakınları ise kendi aralarında küfürleşerek kavga etti. Polis ekipleri yaşanan gerginlik nedeniyle aile yakınlarını polis merkezine götürdü.

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