Allah'a şükür ki ben tüm bunları atlatıp, hayatta kaldım ve 2018 yılında memur oldum. Adliyede de savcılarımız ve hakimlerimiz bana çok ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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