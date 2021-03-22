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    • Yaşam
    • 22.03.2021 14:38
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    • 22.03.2021 14:48
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    Doktorların 'yaşamaz' demesine rağmen 28 ameliyat geçirerek hayata tutunan virüsten öldü

    Kayseri'den kahreden bir son dakika haberi geldi. Hidrosefali (beyinde su toplanması) hastalığı nedeniyle doktorların 'yaşamaz' demesine rağmen 28 ameliyat geçirerek hayata tutunan 23 yaşındaki , virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Resim yaparak hayata tutunan ve ünlü isimlerin resimlerini yapan Öztürk, "Doktorlar benim için sürekli ümitsiz konuştu. 'Yaşamaz' ve 'yürüyemez' gibi ifadeler kullandılar. Allah'a şükür ki ben tüm bunları atlatıp, hayatta kaldım ve 2018 yılında memur oldum. Adliyede de savcılarımız ve hakimlerimiz bana çok ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

    28 ameliyatla hayata tutundu koronadan öldü

    Sevgi-Kemal Öztürk çiftinin 3 çocuğundan ortancası Mehmet Akif, 5,5 aylıkken hidrosefali hastalığına yakalandı. İlk ameliyatını ilk teşhisin hemen ardından olan Mehmet Akif, 17 yaşına kadar göbek fıtığı, menenjit, kafa şekil düzenlemesi ve beyinde su toplamasına bağlı 28 ameliyat geçirdi.

    Doktorların, 'yaşamaz' ve 'yürüyemez' dediği Mehmet Akif, bu ameliyatlar ile hastalığı yendi.

    KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ
    2018 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından 80 puan alarak zihinsel engelliler grubundan Kayseri Adliyesi'nde memur olarak görev yapmaya başlayan Mehmet Akif'in, 15 Mart'ta yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Şehir Hastanesine başvuran Öztürk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

    Durumu ağırlaşan Mehmet Akif, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün ölüm haberi Kayseri Adliyesi'nde iş arkadaşlarını üzdü.



        'ALLAH'A ŞÜKÜR HAYATTA KALDIM' DEMİŞTİ
        28 ameliyatla hayata tutunan Mehmet Akif Öztürk'ün hikayesini, geçen yıl 14 Temmuz'da DHA haberleştirmişti. Resim yaparak hayata tutunan ve ünlü isimlerin resimlerini yapan Öztürk, "Doktorlar benim için sürekli ümitsiz konuştu. 'Yaşamaz' ve 'yürüyemez' gibi ifadeler kullandılar.

        Allah'a şükür ki ben tüm bunları atlatıp, hayatta kaldım ve 2018 yılında memur oldum. Adliyede de savcılarımız ve hakimlerimiz bana çok ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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