Antalya'da 2008 yılında Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Cesedin, Kemer'de masör Erdoğan Akbaş'a ait olduğu tespit edildi. O dönem yapılan araştırmalarda katil zanlısına ulaşılamadı.



11 YIL SONRA TUTUKLANDI

İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 yıl faili meçhul kalan dosyayı yeniden açtı. Özel ekip kuran jandarma, Akbaş'ın ölümüyle ilgileri olduğu iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest kalırken özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur Ceyhan tutuklandı.