İslam alemi heyecanla on bir ayın sultanı Ramazan ayını bekliyor. Üç aylar içerisinde yer alan mübarek kandiller vatandaşlar tarafından dua ve ibadetlerle idrak ediliyor. Regaib ve Miraç kandillerinden sonra Berat kandili İslam alemi tarafından idrak edilecek. Peki, Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece yani Berat Kandili 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir.
İşte 2021 Ramazan ayı ve dini günlerin tarihleri;
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.