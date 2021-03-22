İslam alemi heyecanla on bir ayın sultanı Ramazan ayını bekliyor. Üç aylar içerisinde yer alan mübarek kandiller vatandaşlar tarafından dua ve ibadetlerle idrak ediliyor. Regaib ve Miraç kandillerinden sonra Berat kandili İslam alemi tarafından idrak edilecek. Peki, Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece yani Berat Kandili 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir.

İşte 2021 Ramazan ayı ve dini günlerin tarihleri;