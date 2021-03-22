Kent merkezinde Basret Kur'an kursunda bir araya gelen kanaat önderleri, gençlerin yuva kurabilmeleri için başlık parası ve nişan, düğün masrafları gibi şeylerin çoğunun kaldırılmasına karar verdi. Kanaat önderleri, başlık parasını kaldırarak bugünün şartlarına uygun bir şekilde geline bilezik, zincir, yüzük dahil olmak üzere toplamda en fazla 200 gram altın alınmasına karar verdiklerini söyledi.
"KARARLA GENÇLERE YUVA KURMA KONUSUNDA KOLAYLIK SAĞLANACAK"
Kanaat önderlerinin bir araya gelerek aldıkları karardan memnun olduklarını belirten Basret Kur'an kursu sorumlusu Hıfzullah Oran, alınan kararla gençlere yuva kurma konusunda kolaylık sağlayacağını söyledi.
Oran, "Kanaat önderlerinin bir araya gelmesiyle çok önemli bir karar alındı. Gençlerimizin büyük bir sıkıntı yaşadığı ve evlenmelerine mani olan başlık parası, düğün masrafları gibi şeylerin çoğunun kaldırılmasına bir öncelik yapıldı ve karar alındı.