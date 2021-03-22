O masrafı da kısıtlamak için bunu da tamamıyla kaldırdık. Eğer bu karara uymayan bir aşiret mensubu dese ki ben bu karara uymuyorum, ben bu kararı tanımıyorum derse aşiretteki bütün liderler olsun, mensupları olsun hiç kimse bu düğüne iştirak etmeyecek.