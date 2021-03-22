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Daha önce hiç görmediniz! Kilo fiyatı duyanın ağzını açık bıraktı! Normaline göre daha yüksek...

Her yemeğe lezzet vermesiyle bilinen ve doğal antibiyotik olarak nitelendirilen sarımsak sofralarımızın vazgeçilmezi. Kastamonu'nun dünyaca ünlü coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağının 1 ay boyunca nemli bir ortamda fermente edilmesiyle elde edilen ve pandemide büyük rağbet gören şifa deposu siyah sarımsak, tane ile satılıyor. Kastamonu'nun dünyaca ünlü meşhur coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağından elde edilen siyah sarımsak, yaklaşık 1 ay boyunca nemli bir ortamda fermente edilmesi sonucu oluşuyor. Karabıyıkoğlu, siyah sarımsağın tanesini 15 ila 20 lira arasında satıldığını kaydetti.

22.03.2021 13:29 - Son Güncelleme: 22.03.2021 13:29
Daha önce hiç görmediniz! Kilo fiyatı duyanın ağzını açık bıraktı! Normaline göre daha yüksek...

Yemeklerin vazgeçilmezi olan sarımsağa özellikle kış günlerinde yoğun ilgi gösteriliyor. Kastamonu'nun dünyaca ünlü meşhur coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağından elde edilen siyah sarımsak, yaklaşık 1 ay boyunca nemli bir ortamda fermente edilmesi sonucu oluşuyor. Taşköprü sarımsağını çiğ tüketemeyen vatandaşlar için genellikle üretilen siyah sarımsağın kokusu ve tadı tamamen farklı bir kıvama geliyor. Meyvemsi bir tada dönüşen siyah sarımsak, içerisinde barındırdığı vitamin değeri nedeniyle özellikle korona virüs ile mücadele edildiği dönemde büyük rağbet görüyor.

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Daha önce hiç görmediniz! Kilo fiyatı duyanın ağzını açık bıraktı! Normaline göre daha yüksek...

Hem Türkiye'de iç piyasada hem de Almanya, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerin başını çektiği Avrupa'da her geçen gün tüketimi artan ve ihraç edilen şifa deposu siyah sarımsak, tane ile satışı yapılıyor.

Daha önce hiç görmediniz! Kilo fiyatı duyanın ağzını açık bıraktı! Normaline göre daha yüksek...

KİLOSU 200 LİRA

Normal Taşköprü sarımsağının kilosu 30 TL'ye satılırken, 1 ay boyunca fermente edilerek siyaha dönüştürülen siyah sarımsağın kilosu ise 200 liradan alıcı buluyor.

Daha önce hiç görmediniz! Kilo fiyatı duyanın ağzını açık bıraktı! Normaline göre daha yüksek...

"SİYAH SARIMSAK ÇOK DEĞERLİ OLDUĞU İÇİN TANEYLE SATIYORUZ"

Siyah sarımsağın çok değerli olmasından dolayı tane ile sattıklarını söyleyen Ömer Faruk Karabıyıkoğlu, "Kastamonu'nun meşhur Taşköprü sarımsağından elde edilen siyah sarımsak, yaklaşık 1 ay boyunca fermente edilmesi sonucu oluşuyor.

Daha önce hiç görmediniz! Kilo fiyatı duyanın ağzını açık bıraktı! Normaline göre daha yüksek...

Siyah sarımsak, sarımsağı çiğ tüketemeyen vatandaşlarımız için genellikle üretilmektedir. Siyah sarımsağın kokusu, tadı tamamen farklı bir kıvama gelmektedir. Tadı meyvemsi bir tattadır. Şu anda siyah sarımsağı talep çok fazla, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talep görüyor. Siyah sarımsak çok değerli olduğu için taneyle satıyoruz" dedi.