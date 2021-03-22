Daha önce hiç görmediniz! Kilo fiyatı duyanın ağzını açık bıraktı! Normaline göre daha yüksek...

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Her yemeğe lezzet vermesiyle bilinen ve doğal antibiyotik olarak nitelendirilen sarımsak sofralarımızın vazgeçilmezi. Kastamonu'nun dünyaca ünlü coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağının 1 ay boyunca nemli bir ortamda fermente edilmesiyle elde edilen ve pandemide büyük rağbet gören şifa deposu siyah sarımsak, tane ile satılıyor. Kastamonu'nun dünyaca ünlü meşhur coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağından elde edilen siyah sarımsak, yaklaşık 1 ay boyunca nemli bir ortamda fermente edilmesi sonucu oluşuyor. Karabıyıkoğlu, siyah sarımsağın tanesini 15 ila 20 lira arasında satıldığını kaydetti.
Yemeklerin vazgeçilmezi olan sarımsağa özellikle kış günlerinde yoğun ilgi gösteriliyor. Kastamonu'nun dünyaca ünlü meşhur coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağından elde edilen siyah sarımsak, yaklaşık 1 ay boyunca nemli bir ortamda fermente edilmesi sonucu oluşuyor. Taşköprü sarımsağını çiğ tüketemeyen vatandaşlar için genellikle üretilen siyah sarımsağın kokusu ve tadı tamamen farklı bir kıvama geliyor. Meyvemsi bir tada dönüşen siyah sarımsak, içerisinde barındırdığı vitamin değeri nedeniyle özellikle korona virüs ile mücadele edildiği dönemde büyük rağbet görüyor.
Siyah sarımsak, sarımsağı çiğ tüketemeyen vatandaşlarımız için genellikle üretilmektedir. Siyah sarımsağın kokusu, tadı tamamen farklı bir kıvama gelmektedir. Tadı meyvemsi bir tattadır. Şu anda siyah sarımsağı talep çok fazla, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talep görüyor. Siyah sarımsak çok değerli olduğu için taneyle satıyoruz" dedi.