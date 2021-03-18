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    • 18.03.2021 18:23
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    ’de küçük kız çocuğuna de bulunan 2 sanığa 38 yıl 10 ay hapis sı verildi

    ’de 15 yaşındaki kız çocuğuna de bulunulması olayıyla ilgili olarak biri kadın 2 sanığa toplamda 38 yıl 10 ay hapis sı verildi.

    İHA
    Küçük kız çocuğuna cinsel tacize 38 yıl 10 ay

    Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. (27) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık P.D. (31) ise mahkeme salonunda hakim karşısına çıktı.

    Sanık avukatları ve müşteki avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

    2'Sİ DE İNKAR ETTİ!

    Mahkeme salonunda savunmasını veren Ö.A., "Ben bu suçu kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık P.D. ise kendini, "Ben bu suçu kabul etmiyorum. Ben hak, hukuk istiyorum, beraatımı istiyorum" diye savundu.

        Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada, tutuklu sanık Ö.A.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıl, 'hürriyetin yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl, tutuksuz sanık P.D.'ye ise 'cinsel istismara yardım' suçundan 6 yıl 8 ay, 'hürriyetin yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

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        Haberler Yaşam Kayseri’de küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan 2 sanığa 38 yıl 10 ay hapis cezası verildi