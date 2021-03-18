Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. (27) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık P.D. (31) ise mahkeme salonunda hakim karşısına çıktı.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. (27) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık P.D. (31) ise mahkeme salonunda hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada, tutuklu sanık Ö.A.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıl, 'hürriyetin yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl, tutuksuz sanık P.D.'ye ise 'cinsel istismara yardım' suçundan 6 yıl 8 ay, 'hürriyetin yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.