Bir kullanıcı, "Hemen dava açılmalı. TCK 102: Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlâl. TCK 105: Bir kimseyi cinsel amaçlı taciz

TCK 136: görüntü ve seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal. TCK 125-131: Küçük düşürücü hal tavırlarla şeref ve haysiyete karşı suç. Ayrıca videoda bir kadın tarafından tacize uğrayan mağdur erkek devlet memuruysa TCK 265'e göre görevini yapmasına engel olma suçu da işleniyor. Bu tacizdir, taciz sapıklıktır, tacizci sapıktır. Tacizci sapığın kadın olması hafifletici sebep sayılamaz." sözleriyle ahlaksız kadın için ne yapılacağını özetledi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK İZLENMEK İÇİN....

Tacizci kadının, etkileşim almak için hayasızca hareketlerini sergilediği videoyu müzikle montajlayarak sosyal medya hesabından paylaştığı tahmin ediliyor.