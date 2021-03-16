Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz ve istismar ettiği ortaya çıkmıştı.
Tunçlar'ın Tik Tok isimli paylaşım platformunda takipçileri ile paylaştığı videoda kızını elle taciz ettiği ve kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ortaya çıkmıştı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada yayılan görüntülerle ortaya çıkan skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti ve çocuk korumaya alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Kamuoyunda Hasan Tunçlar ismiyle bilinen istismarcının Antalya'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine emniyet birimleri şüpheliyi dün gece yarısı yakalayıp gözaltına aldı.