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    • 16.03.2021 23:28
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    Kızını taciz ve istismar eden isimli sözde baba tutuklandı!

    isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerle ortaya çıkan skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti ve çocuk korumaya alındı. 'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada 'dan gözaltına alınan şahsın tutuklandığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    İstismarcı namussuz tutuklandı!

    Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz ve istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

    Tunçlar'ın Tik Tok isimli paylaşım platformunda takipçileri ile paylaştığı videoda kızını elle taciz ettiği ve kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

    BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
    Sosyal medyada yayılan görüntülerle ortaya çıkan skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti ve çocuk korumaya alındı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Kamuoyunda Hasan Tunçlar ismiyle bilinen istismarcının Antalya'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine emniyet birimleri şüpheliyi dün gece yarısı yakalayıp gözaltına aldı.

        TUTUKLANDI
        İzmir Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Antalya'dan gözaltına alınan şahsın tutuklandığı bildirildi.

        Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

        Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15/03/2021 tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde H.Y. isimli şahsın, öz kızı olan ve video içeriğine göre 15 yaşında olduğunu söylediği 29/05/2007 doğumlu mağdur İ.Y.'nin sırt, bel ve göğüs bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğunun görülmesi üzerine resen soruşturmaya başlanılmıştır. Mağdur Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile koruma altına alınarak, geçici olarak yurda teslim edilmiştir. Akabinde mağdurun ve annesi olan A.Y'nin beyanları alınmıştır. Şüpheli H.Y., 15/03/2021 günü Antalya ilinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmış olup 16/03/2021 günü SEGBİS sistemi ile yapılan sorgusu sonucunda "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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