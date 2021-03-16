Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz ve istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

Tunçlar'ın Tik Tok isimli paylaşım platformunda takipçileri ile paylaştığı videoda kızını elle taciz ettiği ve kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ortaya çıkmıştı.