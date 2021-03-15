İstanbul'da 29 yaşındaki mimarın evine çağırdığı tesisatçı tacizci çıktı. Genç kadına kabusu yaşatan tacizci sapık tesisatçı kendi evinde akılalmaz bir pervasızlıkla kadına yönelik tacize başladı. Sabah'ın haberine göre; geçen temmuzda yaşanan olayda, genç kadının bacaklarına dokunan ve kendisine doğru çekip öpen tesisatçı, eve gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kadının beyanı üzerine dava açılan tesisatçı hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. İşte şoke eden olaya dair tüm son dakika detayları;
BACAKLARINA DOKUNDU KENDİSİNE DOĞRU ÇEKİP ÖPTÜ
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 29 yaşındaki genç kadın D.C. internet üzerinden çağırdığı tesisatçı tarafından evinde taciz edildi. Genç kadının bacaklarına dokunan ve kendine doğru çekip öpen tesisatçı eve gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Foto: Avukat Çağla Gül Bulut
POLİS GÖZALTINA ALIR ALMAZ DAVA AÇTI
Genç kadının beyanı üzerine dava açılan tesisatçı hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme süreci devam ederken olayı geçtiği ev ise esrarengiz bir şekilde molotoflu saldırıya uğradı ve yandı.