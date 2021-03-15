ÖNCE İŞE KOYULMUŞ GİBİ GÖRÜNDÜ

İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla da başına gelenleri anlatan Mimar D.C. erkek arkadaşının evinin tadilat işlemleri için, internet sitesi üzerinden bir usta çağırdı. Eve gelen usta işe koyuldu.

KADINDAN YARDIM BAHANESİYLE ANAHTAR İSTEDİ

Bir süre sonra genç kadından ismini bilmediği bir anahtarı istedi. Genç kadın bilmiyorum deyince, usta anahtarı kendisi almak için kadının bacaklarından tutup ayağa kalktı. İddiaya göre ayağa kalkan adam genç kadını kendine doğru çekip öpmeye kalktı ve kadını elle taciz etti.