Ah Burcu ah!: Ailesini görmek için hız yaptı sonu ölüm oldu (Yaşam haberleri)

Kaza, saat 19.30 sıralarında D- 400 kara yolu Kaş-Kalkan bölümünün Kaş şehir içi geçişinde meydana geldi. Burcu Göktepe yönetimindeki 07 EHC 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle ters dönerek yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe, ağır yaralandı. Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu Göktepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ailesini görmek için biraz hızlı gittiği öğrenilen Göktepe'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM
Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, eski muhtar Servet Başbuş'un oğlu Z.B. ile 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi kavga etti. Servet Başbuş, yolda durdurduğu okul servis minibüsündeki Taşar ve Hakverdi'yi silahla öldürdü. Katil muhtar, "Öfkeme yenik düştüm" dedi.