Ah Burcu ah!: Ailesini görmek için hız yaptı sonu ölüm oldu (Yaşam haberleri)

DR. PEYO ACİLDEN BEKLENİYORSUNUZ!

Kuzey Fransa'daki Calais Hastanesi'nde bir at göreve başladı. Kanser hastalarının tedavisine yardımcı olan Peyo, günde 8 saat çalışıyor. Eğitmen Hassen Bouchakour, "Peyo hastaların moralini zirveye çıkardı. Aileler de çok memnun. Kanser hastası Marion, 'Peyo beni umutlandırdı. Şimdi bu hastalığı yeneceğime inanıyorum' dedi. Dr. Peyo büyük iş çıkartıyor" ifadelerini kullandı.