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    Ah Burcu ah!: Ailesini görmek için hız yaptı sonu ölüm oldu (Yaşam haberleri)

    ’da kayalıklara çarpıp, ters dönerek 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan hayatını kaybetti. Genç kızın ailesini bir an önce görmek için hızlı gittiği öğrenildi. Burcu Göktepe, ailenin tek çocuğuydu.

    Ah Burcu ah!

    Kaza, saat 19.30 sıralarında D- 400 kara yolu Kaş-Kalkan bölümünün Kaş şehir içi geçişinde meydana geldi. Burcu Göktepe yönetimindeki 07 EHC 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle ters dönerek yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe, ağır yaralandı. Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu Göktepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ailesini görmek için biraz hızlı gittiği öğrenilen Göktepe'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM
    Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, eski muhtar Servet Başbuş'un oğlu Z.B. ile 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi kavga etti. Servet Başbuş, yolda durdurduğu okul servis minibüsündeki Taşar ve Hakverdi'yi silahla öldürdü. Katil muhtar, "Öfkeme yenik düştüm" dedi.

        TÜRK KADININ GİZLİ KASASI!
        Almanya'nın         Stuttgart Havalimanı'ndan Türkiye'ye çıkış yapmak üzere kontrol noktasında 36 bin euro ile yakalanan Türk kadının parasına el konuldu. Paranın 23 bin 400 euro'luk kısmının yolcunun sütyeninden çıkması havalimanı polisleri şaşkına çevirdi.

        TÜRKİYE'DE İYİLEŞTİLER
        Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarmak için Karabağ'da verdiği mücadelede yaralanan askerler İrşan Hanaliyev ve Gazi Röyal Kerimov'un, Bursa'da tedavisi sürüyor. Röyal Kerimov, "Konuşamıyordum, şimdi çok daha iyiyim" dedi.

        ÇABALADIM AMA DURDURAMADIM
        Bursa-Ankara         kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan tırın sürücüsü F.E, adliyeye sevk edildi. Sürücü F.E, "Çabaladım ama aracı durduramadım" dedi.

            29 YIL ÖNCEYDİ
            Erzincan'da, 13 Mart 1992 günü saat 19.20'de meydana gelen 6.8'lik depremin 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla Terzibaba Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Depremde 653 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 850 kişi de yaralanmıştı.

            DR. PEYO ACİLDEN BEKLENİYORSUNUZ!
            Kuzey             Fransa'daki Calais Hastanesi'nde bir at göreve başladı. Kanser hastalarının tedavisine yardımcı olan Peyo, günde 8 saat çalışıyor. Eğitmen Hassen Bouchakour, "Peyo hastaların moralini zirveye çıkardı. Aileler de çok memnun. Kanser hastası Marion, 'Peyo beni umutlandırdı. Şimdi bu hastalığı yeneceğime inanıyorum' dedi. Dr. Peyo büyük iş çıkartıyor" ifadelerini kullandı.

            KARACAYI VURAN CANAVARLAR
            Düzce'de avcı görünümlü 3 kişi karacayı avladıktan sonra sırtlarında taşırken doğa koruma ekiplerine yakalandı. Karacayı bırakıp kaçan şahıslar yakalandı ve 14 bin lira ceza kesildi.

                DİKKATSİZLİĞİN SONU: 10 YARALI
                Samsun                 Yakakent'te konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüsün şoförü Fahri Bedir, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

                21 YAŞINDA KENDİNİ ASTI
                Aydın'ın                 Didim ilçesinde 21 yaşındaki Gökhan E. yaşadığı evde iple kendini asarak yaşamına son verdi. Gökhan E.'nin bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.

                PALALI CANAVAR
                İzmir                 Bornova'daki bir apartmanın 3. katında Hüseyin Temurtaş (34) ile Hüsna Temurtaş (30) arasında kavga çıktı. Koca, tabanca ile eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi, hayatını kaybetti. Kiralık araçla kaçan pala bıyıklı katil, yakalandı.

                    125 MİLYON DEVRETTİ
                    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 125 milyon 19 bin 750 lira devretti. 5 bilen 6 kişi 109 bin 24'er, 4 bilenler bin 285'er, 3 bilenler 95'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.
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                    Haberler Yaşam Ah Burcu ah!: Ailesini görmek için hız yaptı sonu ölüm oldu (Yaşam haberleri)