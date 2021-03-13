Beyoğlu'nda devriye görevi yapan gece bekçileri, gelen müzik sesleri üzerine 8 katlı binanın çatı katında bulunan restorana çıktı. Yasak olmasına rağmen içeride bulunan müşterilerle ekipler arasında arbede çıktı.
İçeride bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira para cezası uygulanırken işletmeye de idari para cezası uygulandı. Ekiplere direnen 3 kişi ise gözaltına alındı.
YÜKSEK SESLİ MÜZİĞİ DUYAN BEKÇİLER...
Olay, 20.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Mahallesi Kürekçi Kapısı Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 8'inci katında bulunan eğlence mekanında yaşandı. Devriye görevi yapan bekçilerin gelen yüksek sesli müzik nedeniyle 8 katlı binanın 8. katında bulunan eğlence mekanına çıktı. İşlem yapmak isteyen ekiplerle içeride bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.
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