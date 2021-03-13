15 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Aynı sokakta esnaf olan Mustafa Barut, "Şüphelenen komşular, ben de burada köfteciyim 30 senedir. 15 gün önce gördüm ben onu bir şeyler almış eve gidiyordu. Ondan sonra da görmedim. Akrabaları var, bir aydır haber alamamışlar. Komşular kokuyu fark etmiş, itfaiyeyi aramışlar. Ağır bir koku var, şüphelenmişler" şeklinde konuştu.