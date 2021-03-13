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    • 14.03.2021 01:27
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    Acı olay gelen kötü kokuların ardından ortaya çıktı: ın cansız bedeni çürümeye başlamış...

    Son dakika haberi... Ümraniye'de bir evden gelen kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı. Kötü kokuların yükseldiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye merdiveni ile balkondan eve giren polis ekipleri evde yalnız yaşayan ın çürümeye başlamış cansız bedeni ile karşılaştı.

    DHA
    Kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı

    Ümraniye'de bir evden gelen kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı.

    VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ
    Olay saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Gürbüz Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Ahmet Cenikcioğlu'dan(87) yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bu sırada evden yükselen kötü kokuyu fark eden komşular polise haber verdi.

    ÇÜRÜMEYE BAŞLAYAN CANSIZ BEDEN İLE KARŞILAŞTILAR
    Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye merdiveni ile balkondan girdikleri evde yaşlı adamın çürümeye başlamış cansız bedeni ile karşılaştı.

    15 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
    Aynı sokakta esnaf olan Mustafa Barut, "Şüphelenen komşular, ben de burada köfteciyim 30 senedir. 15 gün önce gördüm ben onu bir şeyler almış eve gidiyordu. Ondan sonra da görmedim. Akrabaları var, bir aydır haber alamamışlar. Komşular kokuyu fark etmiş, itfaiyeyi aramışlar. Ağır bir koku var, şüphelenmişler" şeklinde konuştu.

        Yapılan incelemede yaklaşık olarak 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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