Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü vatandaşların bahanesinin azaltılması için fırınların yarın ve 21 Mart Pazar günü ekmek üretmemesi kararı aldı.
"ÇIKIYOR ELİNE 2 EKMEK ALIYOR, BÜTÜN KEŞAN'I GEZİYOR"
Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Ayhan Gevrek, bazı vatandaşların 'ekmek almaya çıktım' bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını suistimal edip, gezdiğini belirterek, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 ve 21 Mart tarihlerinde fırınların ekmek üretmemesi karar aldı.
Yani iki pazar fırınlarımız kapalı olacak. Tabi bunun bir sebebi var. Geçen haftaki kontrollerde polisin çevirdiği 37 kişi evine uzak olduğu halde fırına ekmek almaya gittiğini söylemiş.