Dini nikahlı eşini öldürdü iddiası! 'Kıtır kıtır kesmezsem adam değilim'

Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak'ta bulunan binanın 4'üncü katında oturan Sevcan Demir, geçtiğimiz salı günü dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartışırken, seslerden rahatsız olan komşular durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demir'in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı.
Yaklaşık bir saat sonra Sevcan Demir, 4'üncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kenan Danış suçlamaları ret ederken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
POLİSTEKİ İFADELER
Şüpheli Kenan Danış emniyetteki ifadesinde, "Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı" dedi. Sevcan Demir'in babası da ifadesinde, "Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı.