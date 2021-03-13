Dini nikahlı eşini öldürdü iddiası! 'Kıtır kıtır kesmezsem adam değilim'

Sonrasında 'Senin bu kızını geberteceğim' dedi. Telefon kapandı." diye konuştu. Evde bulunan Sevcan Demir'in, "Oğlum beni affet, seni hak etmedim." yazdığı mektup bulunmuştu. Öte yandan, inceleme sonucu Sevcan Demir'in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izine rastlandığı öğrenildi.