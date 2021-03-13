Öğretmen Gülçin Ergül, öğrencileriyle zaman zaman ilgi alanlarına göre iddiaya girdiklerini söyledi. Ergül, "Baturalp'in ilgi alanı futbol olduğu için onunla zaten futbol muhabbetleri yapıyoruz. Futbolla alakalı iddiaya girdik. Bazı öğrencilerle dinledikleri müzik grubu, zaman zaman bir anime grubu veya farklı aktivitelerle alakalı sohbetlerimiz ve iddialaşmalarımız oluyor" dedi.
GÜLÇİN ERGÜL: BİR ÖĞRENCİNİN BAŞARISINI TEŞVİK ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM
Öğrencilerin zaman zaman sınavlarda gözden kaçırdıkları noktalar olabildiğini belirten öğretmen Gülçin Ergül, "Baturalp çok zeki ve başarılı bir öğrenci. Onun en büyük tutkusu futbol ve aynı zaman da Trabzonspor. Bizim maçlardan sonra Baturalp'le bu konularla ilgili atışmalarımız oluyordu. Sınavdan sonra dedim ki 'Sen sınavdan 20'de 20 yaparsan benden ne istersen ben onu gerçekleştireceğim'. Onun aklına gelen ilk şey öğretmenine Trabzonspor forması giydirmekti.
Ben de onu kırmadım. 'Sınavdan 20'de 20 yaparsan ben senin bu isteğini gerçekleştireceğim' dedim. Normalde bir Galatasaraylı olarak tabii ki de bu formayı giymezdim. Ama Baturalp sınavda 20'de 20 yaptı. Ben de onun bu istediğini yerine getirdim. Trabzonspor forması giyerek dersi o şekilde anlattım. Bu da ondan çok etkilendi. Çok mutlu oldu. Ben de öğrencimin başarısını teşvik ettiğim için mutlu oldum" diye konuştu.