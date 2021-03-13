Ben de onu kırmadım. 'Sınavdan 20'de 20 yaparsan ben senin bu isteğini gerçekleştireceğim' dedim. Normalde bir Galatasaraylı olarak tabii ki de bu formayı giymezdim. Ama Baturalp sınavda 20'de 20 yaptı. Ben de onun bu istediğini yerine getirdim. Trabzonspor forması giyerek dersi o şekilde anlattım. Bu da ondan çok etkilendi. Çok mutlu oldu. Ben de öğrencimin başarısını teşvik ettiğim için mutlu oldum" diye konuştu.