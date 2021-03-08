'SANKİ O KİŞİ BEN DEĞİLİM'

Olay sonrası cani, kıskıvrak yakalandı. İfadesinde "Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi, bir anda gözüm döndü. Yoksa böyle yapmazdım. Özellikle çocuğumun önünde yapmazdım. Görüntüleri izledim, orada kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım" dedi.





'DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİYDİM'

Zanlı, tutuklandı. Talihsiz kadın ise "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" diye konuştu.