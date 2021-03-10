Bursa İznik'in Derbent Mahallesi'nde zeytin ağaçlarını sulayan Melike Sivri, yerde parlayan bir cisim fark etti. Bir kısmı toprak altında olan cismi eline alan Sivri, eski döneme ait olduğunu anladığı para olarak kullanılan sikke buldu. Genç kadın, vakit kaybetmeden hemen Müze Müdürlüğü ile irtibata geçti. Üzerinde kabartmalı Hz. İsa ve çiçek figürleri bulunan paranın Bizans İmparatoru Diyojen dönemine ait 1500 yıllık olduğu belirtildi.
BÜYÜK OYUN!
İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe, yeni taşındığı evi için geçen şubat ayında internet sitesi üzerinden fırın satın aldı. Ancak Çamlıtepe'ye gönderilen paketten pembe renkli oyuncak fırın ile oyuncak mutfak dolabı çıktı. Çamlıtepe, hemen alışveriş yaptığı internet sitesinin yetkilerine ulaşmak istedi. Ancak kimseye ulaşamadı. Eve gelen koliyi açtığında büyük bir şok yaşadığını ifade eden Çamlıtepe, "Çok mağdur durumdayım, çünkü sipariş ettiğim fırın için çok yüklü bir meblağ ödemiştim. Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım" dedi.
1.6 MİLYONLUK GALERİ VURGUNU
İzmir'de galericilik yapan Mesut Çelik'a gelen E.G, kendisini bir holdingin üst düzey yöneticisi olarak tanıttı. Sahte belgeler sunan kişi, Çelik'i 1.6 milyon TL dolandırdı. Aynı kişiler tarafından dolandırılan birçok galericinin ve insanın da kendisini aradığını söyledi: 34 milyon TL'lik bir dolandırıcılık yapılmış olabilir.