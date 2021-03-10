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    'da topraktan tarih çıktı (Yaşam haberleri)

    'in Derbent Mahallesi'nde zeytin ağaçlarını sulayan , yerde parlayan bir cisim fark etti. Bir kısmı toprak altında olan cismi eline alan Sivri, eski döneme ait olduğunu anladığı para olarak kullanılan sikke buldu. Genç kadın, vakit kaybetmeden hemen Müze Müdürlüğü ile irtibata geçti. Üzerinde kabartmalı Hz. İsa ve çiçek figürleri bulunan paranın dönemine ait 1500 yıllık olduğu belirtildi.

    İmparator!

    Bursa İznik'in Derbent Mahallesi'nde zeytin ağaçlarını sulayan Melike Sivri, yerde parlayan bir cisim fark etti. Bir kısmı toprak altında olan cismi eline alan Sivri, eski döneme ait olduğunu anladığı para olarak kullanılan sikke buldu. Genç kadın, vakit kaybetmeden hemen Müze Müdürlüğü ile irtibata geçti. Üzerinde kabartmalı Hz. İsa ve çiçek figürleri bulunan paranın Bizans İmparatoru Diyojen dönemine ait 1500 yıllık olduğu belirtildi.

    BÜYÜK OYUN!
    İzmir'de     yaşayan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe, yeni taşındığı evi için geçen şubat ayında internet sitesi üzerinden fırın satın aldı. Ancak Çamlıtepe'ye gönderilen paketten pembe renkli oyuncak fırın ile oyuncak mutfak dolabı çıktı. Çamlıtepe, hemen alışveriş yaptığı internet sitesinin yetkilerine ulaşmak istedi. Ancak kimseye ulaşamadı. Eve gelen koliyi açtığında büyük bir şok yaşadığını ifade eden Çamlıtepe, "Çok mağdur durumdayım, çünkü sipariş ettiğim fırın için çok yüklü bir meblağ ödemiştim. Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım" dedi.

    1.6 MİLYONLUK GALERİ VURGUNU
    İzmir'de     galericilik yapan Mesut Çelik'a gelen E.G, kendisini bir holdingin üst düzey yöneticisi olarak tanıttı. Sahte belgeler sunan kişi, Çelik'i 1.6 milyon TL dolandırdı. Aynı kişiler tarafından dolandırılan birçok galericinin ve insanın da kendisini aradığını söyledi: 34 milyon TL'lik bir dolandırıcılık yapılmış olabilir.

        102'LİK CANAVAR
        Danimarka'da yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Trafik kazasına sebebiyet veren 102 yaşındaki sürücünün ehliyetine 3 yıl el konuldu. 3 kişinin yaralandığı olaya neden olan kişinin kimliği açıklanmazken, kazaya karıanların davacı olacağına dikkat çekildi. Olayda, 2 otamobil kullanılamaz hale geldi.

        ARTIK İŞ ZAMANI
        Almanya'nın Aachen kentinde yaşayan Türk gurbetçi Enes Şeker, küçük bir dükkanla başladığı Amerikan tatlısı donut satışını, Avrupa'daki 7 ülkede 135 şube açarak imparatorluğa dönüştürdü. 3 haftada birçok röportaj yapan Şeker, "Artık iş zamanı. Ben şöhret olmak istemiyorum" dedi.

        ANNE KIZ KURTARILDI
        Düzce'de         sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu büyük panik yaşandı. Dere yatağında dik vaziyette duran otomobilden yaralı olarak çıkarılan Hacer Ayan ve annesi Döndü Ayan hastaneye kaldırıldı. Anne kızın durumunun iyi olduğu açıklandı.

            ÇAMUR GİBİ YAĞACAK
            Dokuz             Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yarın sahra çölünden gelen toz bulutunun yağmurla birleşip, çamur şeklinde yağacağını söyledi. Prof. Dr. Yaşar, Çamurun Türkiye'nin orta ve batı kısmında etkili olacağını belirtti.

            ALMAN USULÜ!
            Alman             devlet televizyonunda yine ırkçılık klasiği… ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapması aşırı sağcıların tepkisine neden oldu. Canlı yayında Türkçe'yi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay'a 'Türkiye'ye git', 'Türkçe Almanya'ya ait değildir' sözleriyle linç kampanyası başlattı. Türk gurbetçiler ise Atalay'a destek çıktı. Sosyal medya hesaplarından tweet yağmuruna başlayan gurbetçiler, Pınar Atalay'ı mutlu etti.

            GÖRSEL SORULAR ARTTI
            6 Haziran             günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'da (LGS) çıkacak sorularla ilgili önemli bir ip ucu niteliği taşıyan örnek soruların mart ayı bölümü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sorular yine okuduğunu anlamaya yönelik, öğrenicinin analiz ve yorum becerisini ölçen, ezbere yer vermeyen nitelikteydi. Uğur Okulları'ndan Adil Kurt "Konulardaki kavramları iyi öğrenen, kitap okuyan, ezberci yaklaşımdan uzak, konuları düzenli tekrar eden, dikkat seviyesi yüksek olan öğrenciler başarılı olacak" dedi.

                1 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 1 milyon 37 bin lira devretti. 5 bilenler 17 bin 697'şer lira, 4 bilenler 513'er lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
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