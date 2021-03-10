BÜYÜK OYUN!

İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe, yeni taşındığı evi için geçen şubat ayında internet sitesi üzerinden fırın satın aldı. Ancak Çamlıtepe'ye gönderilen paketten pembe renkli oyuncak fırın ile oyuncak mutfak dolabı çıktı. Çamlıtepe, hemen alışveriş yaptığı internet sitesinin yetkilerine ulaşmak istedi. Ancak kimseye ulaşamadı. Eve gelen koliyi açtığında büyük bir şok yaşadığını ifade eden Çamlıtepe, "Çok mağdur durumdayım, çünkü sipariş ettiğim fırın için çok yüklü bir meblağ ödemiştim. Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım" dedi.