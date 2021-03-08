8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medyada içerik üreten fenomenler 112 Avrupa Komuta Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Fenomenler, zorlu çalışma şartlarında görevlerini yerine getiren kadın sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek için karanfil dağıttı. Sağlık çalışanlarının günlerinin nasıl geçtiğini soran fenomenler kısa sohbetin ardından beraber video ve fotoğraf çekip günün sonunda kadın çalışanları hep birlikte alkışladı.
"ERKEKLER KADINLARA DAHA BİR ÖZEN GÖSTERİRSE SEVİNİRİM"
Kanguru Yapım'dan Metin Dündar ve Volkan Ongi'nin girişiminde böyle bir sürprizle karşılaşan sağlık çalışanlarından Buse Korkmaz, mutlu olduklarını belirterek, "Bir günümüz 24 saat içinde gelen çağrıları değerlendiriyoruz doktorlarımız değerlendiriyor biz de yakın ekiplerimize durumları bildiriyoruz. Bu dönemde kadına şiddet artmakta, insanlar daha bilinçli olursa, erkekler kadınlara daha bir özen gösterirse sevinirim"dedi.
"BİR GÜNE SIĞDIRMAK YETMEZ"
Gülnaz Çetinkaya ise sosyal medya fenomenlerine teşekkür ederek, "Mutlu olduk yüzümüzü güldürdüler çok teşekkür ederiz onlara. Bizim için önemi çok fazla olan bir gün, her gün önemli, bir güne sığdırmak yetmez" diye konuştu.