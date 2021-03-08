"ERKEKLER KADINLARA DAHA BİR ÖZEN GÖSTERİRSE SEVİNİRİM"

Kanguru Yapım'dan Metin Dündar ve Volkan Ongi'nin girişiminde böyle bir sürprizle karşılaşan sağlık çalışanlarından Buse Korkmaz, mutlu olduklarını belirterek, "Bir günümüz 24 saat içinde gelen çağrıları değerlendiriyoruz doktorlarımız değerlendiriyor biz de yakın ekiplerimize durumları bildiriyoruz. Bu dönemde kadına şiddet artmakta, insanlar daha bilinçli olursa, erkekler kadınlara daha bir özen gösterirse sevinirim"dedi.