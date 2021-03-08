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    • 08.03.2021 15:58
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    • 08.03.2021 16:34
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    Sosyal medya fenomenlerinden 'nde sağlık çalışanlarına sürpriz

    Sosyal medya fenomenleri, ’nde 112 Komuta Merkezi’nde çalışan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Fenomenler, kadın sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak anlamlı günde onları yalnız bırakmadı.

    İHA
    Fenomenlerden sağlık çalışanlarına sürpriz

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medyada içerik üreten fenomenler 112 Avrupa Komuta Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Fenomenler, zorlu çalışma şartlarında görevlerini yerine getiren kadın sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek için karanfil dağıttı. Sağlık çalışanlarının günlerinin nasıl geçtiğini soran fenomenler kısa sohbetin ardından beraber video ve fotoğraf çekip günün sonunda kadın çalışanları hep birlikte alkışladı.

    "ERKEKLER KADINLARA DAHA BİR ÖZEN GÖSTERİRSE SEVİNİRİM"
    Kanguru Yapım'dan Metin Dündar ve Volkan Ongi'nin girişiminde böyle bir sürprizle karşılaşan sağlık çalışanlarından Buse Korkmaz, mutlu olduklarını belirterek, "Bir günümüz 24 saat içinde gelen çağrıları değerlendiriyoruz doktorlarımız değerlendiriyor biz de yakın ekiplerimize durumları bildiriyoruz. Bu dönemde kadına şiddet artmakta, insanlar daha bilinçli olursa, erkekler kadınlara daha bir özen gösterirse sevinirim"dedi.



    "BİR GÜNE SIĞDIRMAK YETMEZ"
    Gülnaz Çetinkaya ise sosyal medya fenomenlerine teşekkür ederek, "Mutlu olduk yüzümüzü güldürdüler çok teşekkür ederiz onlara. Bizim için önemi çok fazla olan bir gün, her gün önemli, bir güne sığdırmak yetmez" diye konuştu.



        "KARANFİLLER BÜTÜN KADINLAR İÇİN"
        Sosyal medya fenomenlerden Asya Burcum, sağlık çalışanlarının mücadelesinin önemine vurgu yaparak, "Özellikle geçen yıl başlayan hastalık sonrasında bunu daha iyi anladık sağlık çalışanları her zaman bizimle, bir aramamızda yanımızda oluyorlar. Bütün kadınların günü kutlu olsun, biz bugün buraya sağlık çalışanlarının gününü kutlamaya geldik tabii ki de karanfiller bütün kadınlar için" ifadelerini kullandı.



        "JEST YAPMAK İSTEDİK"
        Şeyma Kurt, bu özel günde sürpriz yapmak istediklerini dile getirerek, "Kadınlarımızın günü dağıtıp onlara Karanfil dağıttık, kadınlar bir çiçektir bizde onlara böyle bir jest yapmak istedik" dedi.
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