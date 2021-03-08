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    • 08.03.2021 15:11
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    • 08.03.2021 15:21
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    Sahibinden satılık ada! İnternet üzerinden satışa çıkartılan 'nın fiyatında 35 milyon liralık indirim

    'nın ilçesi 'nde bulunan, 2019 yılı Eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan 316 bin metrekare büyüklükteki 'nın satış fiyatı güncellenerek, 175 milyon liraya düşürüldü.  İlanda adanın metrekare fiyatı 554 TL olarak belirlendi. Havadan çekilen fotoğraflarla adanın tanıtımı yapılırken, imar durumu da 'sit alanı' olarak belirtildi.

    Sahibinden satılık ada!

    ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk Koyu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, 22 Eylül 2019'da 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı.



    Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi.

    17 ayda alıcı çıkmayan adanın fiyatı, 11 Şubat günü güncellenerek, indirim yapıldı.

        İlanda adanın metrekare fiyatı 554 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 175 milyon TL olarak açıklandı.


        Havadan çekilen fotoğraflarla adanın tanıtımı yapılırken, imar durumu da 'sit alanı' olarak belirtildi.

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        Haberler Yaşam Sahibinden satılık ada! İnternet üzerinden satışa çıkartılan Karaca Adası'nın fiyatında 35 milyon liralık indirim
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