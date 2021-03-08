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    • 08.03.2021 16:25
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    • 08.03.2021 16:25
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    açıklandı mı? Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

    kampanyaya katılan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Gofret paketlerinin içinden çıkan şifreyle katılabileceğiniz kampanya sonuçlarıyla ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ETİ çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    ETİ Karam Mini Cooper çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ETİ çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna kampanyaya katılan vatandaşlar yanıt arıyor. ETİ tarafından yapılan çekilişle, bir adet kırmızı Mini Cooper ve bir adet siyah Mini Cooper marka otomobil hediye edilecek. Peki, ETİ Karam çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ETİ KARAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Siyah Mini çekilişi için kampanyalı Eti Karam Gurme, Kırmızı Mini çekilişi için kampanyalı Eti Ahenk Gurme satın almanız gerekmektedir.

    Anasayfada yer alan bitter ya da sütlü seçeneklerinden birini seçerek ilgili form sayfasına ulaşın.

    Açılan formdaki alanları eksiksiz doldurun.

    Kampanyalı paketlerin içerisindeki 8 haneli kodu formdaki alana girin.

    Kampanyalı ürün paketinizi kampanya sonucu duyurulana kadar saklayın.

    Eti Ahenk Gurme ürünündeki şifreyi girenler kırmızı Mini çekilişine, Eti Karam Gurme ürünündeki şifreyi girenler siyah Mini çekilişine katılacaklardır.

    Kazananlar 20.04.2021 tarihinde Takvim Gazetesi'nde duyurulacak.
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    Haberler Yaşam ETİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? ETİ Karam Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
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