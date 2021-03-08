ETİ Karam Mini Cooper çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ETİ çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna kampanyaya katılan vatandaşlar yanıt arıyor. ETİ tarafından yapılan çekilişle, bir adet kırmızı Mini Cooper ve bir adet siyah Mini Cooper marka otomobil hediye edilecek. Peki, ETİ Karam çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ETİ KARAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Siyah Mini çekilişi için kampanyalı Eti Karam Gurme, Kırmızı Mini çekilişi için kampanyalı Eti Ahenk Gurme satın almanız gerekmektedir.

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